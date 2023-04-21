Maaşını o bankaya taşıyanlar parayı yakaladı! 8000 TL'ye ek 1200 TL daha verilecek

Emekli vatandaşlar en avantajlı promosyon teklifini yapan bankayı internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Milyonlarca EYT'liyi de içine alan promosyon ödemeleri ise yükselmeye devam ediyor. Peki hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKA PROMOSYONLARI ARTIYOR3 Mart tarihinde yürürlüğe giren EYT yasası sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularını tamamladı. Nisan ayıyla birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar ise şimdi bankaların promosyon tutarlarını araştırıyor. Maaşlara da yapılan zamlar sonrasında bankalar promosyon tutarlarını yükseltti ve yüzleri güldüren haber QNB Finansbank'tan geldi.
QNB Finansbank tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan haberlere göre 30 Nisan tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan müşteriler promosyon ödemelerinin yanında ek ödemeler ve farklı avantajlardan da faydalanabilecek. QNB Finansbank tarafından bildirilen haberlere göre 30 Nisan tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 800 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 600 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 200 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alan vatandaşlar 8 bin TL ödeme alacak. Aynı zamanda CardFinans başvurusu yapan emekli vatandaşlar promosyon ödemelerinin yanında eczane ve marketlerde yapacakları bir senelik harcamalar sonrasında 1.200 TL indirim kazanabilecek.