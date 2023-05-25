Maaşını o bankaya taşıyanlara rekor promosyon! Mayıs ayı bitmeden elinizi çabuk tutun: Başvuru yapanlara 7.500 TL

Emekli vatandaşlar arasında her yıl olduğu gibi, emekli promosyon rakamları bu yıl da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Emeklilik dönemine giren vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyonlar, maaşlarını belirli bir süre o bankaya taşıyan emeklilere sağlanan nakit ödemelerdir. Bu konuda son güncelleme ise Garanti BBVA tarafından yapıldı. Garanti BBVA, emekli promosyon rakamlarını yeniden belirleyerek, emekli vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Yapılan güncelleme ile birlikte emekli maaşlarının miktarına göre farklı promosyon tutarları sunulmaktadır.
Emekli maaşlarının 7.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, bankaların promosyon rakamları da merak konusu olmuştu. Garanti BBVA, Mayıs 2023 için güncel emekli promosyon rakamlarını açıkladı. Detaylar ise şu şekilde...
GARANTİ BBVA PROMOSYON RAKAMLARINI DUYURDU
Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyon rakamları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 3.500 Türk Lirası'na kadar olan emeklilere 4.500 Türk Lirası 3.500 - 7.500 Türk Lirası arasında olan emeklilere 5.250 Türk Lirası 7.500 - 10.000 Türk Lirası arasında olan emeklilere 6.750 Türk Lirası 10.000 Türk Lirası ve üzerinde olan emeklilere 7.500 Türk Lirası Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz Türk Lirası hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden ücretsiz havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama, resmi tatil günleri ve hafta sonları dışında geçerlidir. Daha önceki tarihlerde yapılan EFT ve havale işlemleri bu uygulamaya dahil değildir. Garanti BBVA, emeklilere özel banka olarak hizmet vermektedir. Emekli maaşınızı Garanti BBVA'ya taşıyarak 7.500 Türk Lirası'na kadar nakit banka maaş promosyonu avantajından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, Garanti BBVA'nın özel kart kampanyası da emeklilere yönelik cazip bir avantaj sunmaktadır. Emekli müşteriler, maaşlarını üç yıl boyunca Banka'dan almayı taahhüt ettiklerinde kredi kartı kullanarak yapacakları 500 TL'lik harcamalara karşılık 1.000 TL bonus kazanma fırsatı elde etmektedir. Emekli vatandaşlar, Garanti BBVA'nın sunduğu bu özel promosyonlar ve avantajlarla maddi anlamda desteklenirken, aynı zamanda bankanın güvenilir hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Garanti BBVA'nın resmi web sitesi üzerinden daha fazla bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. Daha fazla bilgi için Garanti BBVA'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.