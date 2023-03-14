Maaşını taşımak için banka banka gezenler dikkat! O banka tam 10.000 TL sözü verdi!

Bu yıl bankalar emekliler için sürekli olarak promosyon kampanyaları düzenliyorlar. İş bankası da bu bankaların başında geliyor. Emeklinin yüzünü güldürecek güzel haberi İş bankası duyurdu. Detaylar haberimizde…
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNU GÜNCELLEDİ! MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDEYİ BÖYLE DUYURDU: 10 BİN TL VE...
Banka emeklilik promosyonlarını araştıran emeklilere İş Bankasından inanılmaz bir promosyon miktarı müjdesi geldi. Asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğu günde İş Bankası promosyon miktarını yükseltti. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)için bankaların sunmuş olduğu emekli promosyonları yaşadığımız ekonomik ve enflasyon krizinde yüzleri güldürüyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarını indirme kararının tetiklediği Türk lirasındaki devalüasyon ve ardından döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, ülke genelinde enflasyonu tetikledi ve vatandaş yaşanılan bu enflasyon krizinde bunalıma girdi. Özellikle ek geliri olmayan emekliler gıdaya ulaşmakta güçlük çektiler ve maaşları düştü. Bu durum karşısında bankalar sorumluluk alarak emeklilik promosyonlarını güncellediler. İş Bankası da bu doğrultuda harekete geçerek emeklilik promosyonunu yenilediğini duyurdu. Emekliler (EYT'ler) dahil tüm emekliler için promosyon tutarlarının artırıldığı duyurusu ile, promosyon tutarları ücret oranlarını yansıtacak şekilde güncellendi.
EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
İş bankası, emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlara bir şartının olduğunu, emekli maaşını İş Bankası’ndan alacaklarını 3 yıl vadeli taahhütname ile birlikte şubeye bildirmeleri ve taahhütnameyi imzalamaları gerektiğini belirtiyor.
İŞ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
İş Bankası'nın Mart 2023 tarihli açıklamasına göre emekli maaşları üzerinden promosyon tutarlarının belirlediğini açıklamıştı. Bu nedenle İş bankası, mevcut emekli maaşı alanlara veya ilk kez emekli olacak kişilere (Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR) 7.500 TL'ye kadar promosyon ödeyecek. Ayrıca yıllık ödeme sağlayıcı maksimum ve ek kartlar için ödeme yapmaz. Ayrıca emekli maaşlarını taşıyanlar maximum kart ve ek kartları için ücret ödemeyecekler. Maaş Aralığı Promosyon Tutarı 3.500 Türk Lirasına (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 Türk Lirası 3.500 Türk Lirası- 7.500 Türk Lirası (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 Türk Lirası 7.500 Türk Lirası - 10.000 Türk Lirası (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 Türk Lirası 10.000 Türk Lirası ve daha fazla olanlar 7.500 Türk Lirası
31 MART SON GÜN
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlere, mart ayında halk harekete geçmediği takdirde emekli maaşlarını alamayacakları açıklandı. İş Bankası'nın emekli promosyon kampanyası genellikle şubat ayında sona eriyordu. Ancak EYT
kapsamında 2,25 milyon işçinin emekli olacak olması bankanın eylem tarihini uzatmasına olanak sağladı. Bu kapsamda İş Bankası, nihai işlem tarihi olarak 1 Kasım 2022'yi 31 Mart 2023 olarak belirlemiştir.