Maaşını taşımayan emekliler kazandı! Hemen şimdi başvuran 8500 TL'yi cüzdanına koyacak: Bunu yapana da ek 1000 TL...













Garanti Bankası, emekliler için düzenlediği promosyon kampanyasıyla birlikte ek bir fırsat sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında ödeme almış emeklilere ek 1000 TL ödeme yapılacak ve bu fırsat için son 4 gün kaldı! Garanti Bankası'nın emeklilere yönelik düzenlediği bu kampanya ile emekliler, bankadan almış oldukları promosyonun yanı sıra ek bir ödeme daha kazanacaklar. Fırsattan yararlanmak için son tarih 31 Mart, kaçırmayın!Köprüden önce son çıkış! Garanti Bankası, emeklilere özel sunduğu promosyon fırsatıyla bankalar arasında kıyasıya bir rekabete neden oluyor. Banka, 2.5 milyondan fazla emekli için sunulan promosyon ödemelerine ek olarak, yeni bir kampanya düzenledi. Bu kampanya ile 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapan ve emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti Bankası'ndan alacağına dair taahhüt veren emekliler, promosyon ödemelerine ek olarak 1000 TL kazanma şansı elde edecek. Garanti Bankası'nın sunduğu bu fırsatla birlikte, banka emeklilere yönelik rekabeti daha da arttırdı. En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, promosyon rakamları da revize edildi. Buna göre, Garanti Bankası en düşük emekli maaşına karşılık gelen 4.500 TL tutarındaki değeri 6.750 TL olarak güncelledi. Garanti Bankası'nın emeklilere sunduğu bu fırsatlarla birlikte, banka rakiplerine göre bir adım öne geçiyor. Kampanyadan yararlanmak için Garanti Bankası şubelerine gitmeniz yeterli. Promosyon ödemelerine ek olarak, bayram ikramiyeleri de Nisan ayında ödenecek. Bu ikramiyelerle birlikte, emekliler maddi açıdan daha da rahatlayacaklar. Ayrıca, Garanti Bankası'nın diğer kampanyalarından da yararlanabilirsiniz. Giyim, akaryakıt, aksesuar ve kırtasiye gibi pek çok alanda yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişlerde, 1000 TL bonus para sahibi olabilirsiniz. Sonuç olarak, Garanti Bankası emekliler için sunduğu fırsatlarla rakiplerine göre bir adım öne çıkıyor. Bankanın sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak için ise yapmanız gereken tek şey, Garanti Bankası şubelerine gitmek ve kampanyalardan faydalanmak!