Ziraat Bankası'ndan emekli vatandaşlara çeşitli kampanyalar sunulurken maaşını bu banka üzerinden alacaklara dev fırsat sunuldu. Çeşitli şartlar ile beraber Türk Telekom indirim paketi verildi. Son zamanlara damgasını vuran bankanın bu haberi, büyük ses getirdi.
Finans
10 Şubat 2023 - 12:45
Maaşını Ziraat ATM'lerinden çekenler dikkat: Artık 80 TL ödenecek
Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Türk Telekom ile iş birliği yaparak yeni kampanyalara adım attı. SMS, cep internet ve dakikalar uygun fiyatlarla Ziraat Bankası müşterilerine verilirken şartlar belli oldu. İşte, Ziraat Bankası ve Türk Telekom kampanyasına ilişkin detaylar...
Finans
10 Şubat 2023 - 12:45