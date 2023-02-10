Maaşını Ziraat ATM'lerinden çekenler dikkat: Artık 80 TL ödenecek







TÜRK TELEKOM İNDİRİM PAKETİ







KAMPANYADAN YARARLANMA AŞAMALARI

Ziraat Bankası'ndan emekli vatandaşlara çeşitli kampanyalar sunulurken maaşını bu banka üzerinden alacaklara dev fırsat sunuldu. Çeşitli şartlar ile beraber Türk Telekom indirim paketi verildi. Son zamanlara damgasını vuran bankanın bu haberi, büyük ses getirdi.Ziraat Bankası ATM'leri üzerinden emekli maaşlarını alan müşterilerine Türk Telekom'un indirimli olarak kısa mesaj, internet ve dakika paketi uygun fiyatlar ile sunuldu. 750 dakika, 750 SMs ve 5 GB internet yalnızca 80 TL ile sunuldu.Kampanyadan yararlanmak isteyenler öncelikle kimlik kartıyla beraber en yakın Türk Telekom bayisine başvuru yapılması gerekir. Banka üzerinden maaş müşterisi olanlara özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Kısa mesaj göndererek başvuruda bulunmak isteyenler ZIRAAT boşluk TC kimlik numarası yazılarak 5555'e SMS göndererek başvuru yapılırken gelen mesaj üzerinden ise ZIRAAT ONAY yazıp göndermeleri ya da Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aranarak katılım sağlandığının onaylanması gerekir.