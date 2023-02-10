Finans
10 Şubat 2023 - 12:45

Maaşını Ziraat ATM'lerinden çekenler dikkat: Artık 80 TL ödenecek

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Türk Telekom ile iş birliği yaparak yeni kampanyalara adım attı. SMS, cep internet ve dakikalar uygun fiyatlarla Ziraat Bankası müşterilerine verilirken şartlar belli oldu. İşte, Ziraat Bankası ve Türk Telekom kampanyasına ilişkin detaylar...

Finans
10 Şubat 2023 - 12:45
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Maaşını Ziraat ATM'lerinden çekenler dikkat: Artık 80 TL ödenecek
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Ziraat Bankası'ndan emekli vatandaşlara çeşitli kampanyalar sunulurken maaşını bu banka üzerinden alacaklara dev fırsat sunuldu. Çeşitli şartlar ile beraber Türk Telekom indirim paketi verildi. Son zamanlara damgasını vuran bankanın bu haberi, büyük ses getirdi.

TÜRK TELEKOM İNDİRİM PAKETİ

Ziraat Bankası ATM'leri üzerinden emekli maaşlarını alan müşterilerine Türk Telekom'un indirimli olarak kısa mesaj, internet ve dakika paketi uygun fiyatlar ile sunuldu. 750 dakika, 750 SMs ve 5 GB internet yalnızca 80 TL ile sunuldu.



Türk telekom ziraat bankası tarifesi

KAMPANYADAN YARARLANMA AŞAMALARI

Kampanyadan yararlanmak isteyenler öncelikle kimlik kartıyla beraber en yakın Türk Telekom bayisine başvuru yapılması gerekir. Banka üzerinden maaş müşterisi olanlara özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Kısa mesaj göndererek başvuruda bulunmak isteyenler ZIRAAT boşluk TC kimlik numarası yazılarak 5555'e SMS göndererek başvuru yapılırken gelen mesaj üzerinden ise ZIRAAT ONAY yazıp göndermeleri ya da Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aranarak katılım sağlandığının onaylanması gerekir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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