Maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan alan emeklilere müjde! Emekli promosyon rakamı değişti: Onay veren bu kadar para alacak!







KAMU BANKALARINDA PROMOSYON TUTARLARI!







Kamu ve özel bankalar emekli vatandaşlar için promosyon ücretleri yarışı içerisindedir. Bankalar avantajlı kampanyalar sunmaktadır. Bankalarda promosyon tutarları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.EYT düzenlenmesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2.250.000 kişi emekli olabilecektir. Bankalar ise yeni müşterileri kazanmak için yarış içerisine girdiler. Avantajlı kampanyalar sunuldu. Kamu ve özel bankalar promosyon ödemeleri için yarış içerisindeler.Ziraat Bankası promosyon ücretlerinde değişiklik yapan ilk banka oldu. -3.500 TL altın emekli aylığı alan kişilere 3.000 TL, -3.500 TL- 7.500 TL arası emekli aylığı alan kişilere 3.500 TL, -7.500 TL- 10.000 TL emekli aylığı alanlara 4.500 TL, -10.000 TL üzeri emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır. 3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Halkbank promosyon tutarlarında da güncelleme gerçekleşti. 3 senelik peşin ödeme gerçekleştirilecektir. -3.500 TL altında aylık alanlara 3.000 TL, -3.500 TL- 7.500 TL arasında bulunan emekli aylığı alan kişilere 3.500 TL, -7.500 TL- 10.000 TL arası alan emeklilere 4.500 TL, -10.000 TL üzerinde emekli aylığı alan emeklilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Vakıfbank emekli maaş ödemelerine göre promosyon tutarları şu şekildedir: -3.500 TL altında emekli aylığı alan kişilere 3.000 TL, -3.500 TL- 7.500 TL arası emekli aylığı alan emeklilere 3.500 TL, -7.500 TL- 10.000 TL arasında aylık alanlara 4.500 TL, -10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL ödeme gerçekleştirilecektir. Ödemeler 3 yıllık nakit şekilde olacaktır.