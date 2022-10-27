Maaşlar 10 bin liraya yükseldi! Çalışanlar zam haberini davul zurnayla kutladı







Maaşa erken zam! 10 bin 300 lira oldu







Günlük yemek parası 75 TL’ye yükseldi

Asgari ücrete ezilmeyecek

Asgari ücretle çalışan yüzbinlerce çalışan maaşlarına alacakları zam için Ocak ayını beklerken, bazı çalışanlar ise beklenen asgari ücretten daha yüksek bir zammı aldı bile. Belediyeden çıkan karara göre, bünyelerinde çalışan tüm işçilerin maaşı en düşük 10 bin 300 liraya sabitlendi. Buna ek olarak devlet tarafından 55 TL olarak belirlenen günlük yemek parası, bu belediyede 75 TL olarak uygulanacak.Osmaniye Belediyesi, Hizmet İş ve Öz Güven Sendikaları arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaşına rekor zam yapıldı. Yaklaşık yüzde 100 oranında yapılan zamla beraber belediyede çalışan en düşük işçi maaşı 10 bin 300 liraya yükseltildi.Asgari ücret zammından önce bu kadar yüksek bir zam açıklanmasıyla işçiler resmen bayram ederken, belediye önünde davullu zurnalı zam kutlaması yapıldı.Osmaniye Belediyesi ve sendikalar tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, daha önce olmayan tediye 6772 sayılı kanun çerçevesinde 52 gün oldu, buna ek olarak yılda iki kez verilen 10+10 şeklinde verilen günlük ikramiye tutarı da yükseltilerek 25+25+5 olarak belirlendi. Belediye çalışanları için daha önce yapılmayan kıdem zammı 2018 yılı itibariyle geriye dönük olarak sözleşme kapsamına dahil edilirken, belediye çalışanlarının maaşlarıyla beraber hesaplarına yatırılan yakacak yardımı, çocuk parası gibi ödemelerin yanında günlük yemek parası da 75 TL olacak şekilde kararlaştırıldı.Osmaniye Belediyesi, personelleri için tam anlamıyla kolları sıvadı. Daha önce 300 TL olarak belirlenen yevmiye taban ücrete her yıl yüzde 30 oranında zam eklenerek işçi maaşlarına dahil edilecek. Çalışanların tüm sosyal hak ücretleri de toplu iş sözleşmesi dahilinde, yıllık ücret artışları tutarında yükseltilecek ve asgari ücrete yapılacak zamlara göre personel maaşlarının asgari ücret altında kalmasına izin verilmeyecek. Maaşların asgari ücret tutarının altında kalması durumunda ise asgari ücretin brüt miktarına yüzde 15 zam daha eklenecek ve böylelikle hiçbir maaşın asgari ücretin altında kalmasına müsaade edilmeyecek. Osmaniye Belediyesi personelleri, zam haberinin ardından belediye binası önünde önce kutlama yaptı daha sonra da birlikte anı fotoğrafı çektirdi.