Maaşlar yükseldi, promosyonlar uçtu! Maaşı 7500 TL ve üstü olan emekliler dikkat: Bankalar artık bu kadar promosyon verecek!













Türkiye'deki milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının 7500 TL olarak belirlenmesi sonrası bankaların promosyon hesaplarında güncelleme yapmasını istiyor. Emekliler zamlı maaşlarını almak için hazırlanırken, bankalar da harekete geçerek promosyon tutarlarına göz atıyor. Emeklilerin talepleri doğrultusunda bankaların ne karar vereceği merakla bekleniyor.En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte 8.8 milyon emekli, zamlı maaşlarını almak için heyecanla bekliyor. Bunun yanı sıra, 1.5 milyon EYT'li de bankaların promosyon miktarlarının değiştirilmesi talebinde bulundu. Şimdi gözler bankaların bu talebe nasıl yanıt vereceğinde. Enflasyon verilerinin 2023'ün ilk iki ayında artış göstermesiyle birlikte, emeklileri enflasyondan korumak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını duyurdu. Bu karardan 8.8 milyon emekli faydalanırken, bankaların da promosyon tutarlarına güncelleme yapması talep edildi. Emekliler, zamlı maaşlarını almak için beklerken, bankaların bu talebe ne şekilde yanıt vereceği ise merak konusu.SGK, bankaların emeklilere verdiği promosyonlar için alt limitler belirledi. 2022 yılında belirlenen limitlere göre, 3.500 TL emekli maaşına 3.000 TL, 3.501 – 7.499 TL arası emekli maaşına 3.500 TL, 7.500 – 10.000 TL arası emekli maaşına 4.000 TL ve 10.000 TL üzeri emekli maaşına 5.000 TL promosyon veriliyor. En düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye yükseltilmesiyle, en düşük promosyon tutarı 3.500 TL olarak belirlendi. Bankalar SGK'nın belirlediği alt sınırı aşamazken, üst sınır bulunmuyor ve bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak promosyon miktarını artırabilir. Kamu bankaları SGK'nın belirlediği limitlere uyarken, özel bankalarda promosyon tutarı 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.