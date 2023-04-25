





MAAŞLARA ARA ZAM MÜJDESİ! TARİHLERE DİKKAT







Maaşlara ara zam için o tarihe dikkat! Hesap kitap yapıldı: Bu maaşları alan hemen baksın! Hesaplar yapıldı, o tarihe işaret edildi! Maaşlar baştan sona değişiyor! 2023 temmuz takvimi belli oldu. Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı ödemeleri belli oldu. İşte detaylar...Asgari ücretliler Temmuz ayı itibariyle maaşları için zam gelmesini bekliyor. En düşük emekli maaşında yaşanan değişim sonrasında asgari ücrette değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olacak asgari ücret zammı için geçerli olacak ödemeler merak ediliyor. Asgari ücrette yaşanacak zamlar ve sonrası merak ediliyor. Gözlerin çevrildiği asgari ücret zamı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...Emekli taban maaşları 7 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Emekli maaşlarına yapılan bu ara zam sonrası asgari ücretlinin maaşına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Asgari ücretlinin maaşında artış olup olmayacağı sıklıkla araştırılıyor. Zam yolda mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözlerin çevrildiği asgari ücret ara zammı için değerlendirme olacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar devamını sürdürüyor. Yaşanacak olası maaş zamları ile bir çok kalemde destek ödemelerinin de değişim yapılacağı belirtiliyor. Brüt ve net asgari ücretin ne kadar ve kaç TL olacağı belirtiliyor? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Tüm merak edilen ayrıntılar haberimizde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretli çalışanlara müjdesini verdi. Milyonlarca çalışan için kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdiğini açıkladı. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret refah payı zammının yolda olduğunun müjdesini duyurdu.