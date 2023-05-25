Maaşlara ek zam müjdesi! Refah payı maaşları yüzde 45 attırdı! Kamu işçilerinin gözleri o tarihte













EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİ MAAŞI 15 BİN TÜRK LİRASI: FARK ALINABİLECEK





Toplu sözleşme kapsamında yapılan anlaşmaya göre, 700 bin kamu çalışanını ilgilendiren yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin lira olarak belirlendi. Yüz binlerce çalışan, yeni zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ederken, detaylar netleşti. Anlaşmanın ardından, zam miktarının belirlenmesi ve maaşların güncellenmesi için bazı süreçlerin tamamlanması gerekmektedir. İlgili maaş hesaplamaları ve zam oranlarının uygulanması, kamu kurumları ve maliye birimleri tarafından gerçekleştirilecektir.Maaşların güncellenmesi ve zamlı ödemelerin başlaması için bazı bürokratik işlemler ve sistem güncellemeleri gerekmektedir. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte, yüz binlerce kamu çalışanı yeni zamlı maaşlarını alabilecektir.TRT Haber'de yer alan habere göre, sözleşmelerin tamamlanması, zam yapılan maaşların ödenmesi için önemlidir. Sendikaların sözleşmeleri ay sonuna kadar tamamlaması planlanmaktadır. Zamlı maaşların ödemeleri gelecek aydan itibaren başlaması beklenmektedir. Bu aya yetişmeyen sözleşmeleri olanlar birikmiş fark ödemelerini de alabilecekler. Kamu işçilerine yapılan zam oranı, refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 olarak belirlendi ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin lira seviyesine çıkarıldı. Buna göre, kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 45 zam, ikinci 6 ayında yüzde 15 zam artı enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 10 zam artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayında ise yüzde 10 zam artı enflasyon farkı ödenecektir. Ayrıca, iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi yapılması da bu sözleşmeyle getirilmektedir. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere çıplak ücrete yüzde 10 ilave yapılacaktır. Gece çalışan işçilerin ücretlerinin yüzde 8 zamla ödenmesi planlanırken, fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik bir artış yapılmıştır. Ayrıca, sendikalar tarafından yapılan görüşmeler sonucunda, kamu işçilerinin çalışma koşulları ve sosyal hakları da iyileştirilmiştir. İş güvencesi konusunda da önemli adımlar atılmış olup, işçilerin istihdam sürekliliği ve güvencesi sağlanmıştır. Ayrıca, işçilere sağlık sigortası, sosyal yardımlar ve emeklilik hakları gibi sosyal haklar da sözleşme kapsamında ele alınmış ve iyileştirilmiştir. Böylelikle, kamu işçilerinin çalışma şartlarının daha adil ve güvenceli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu sözleşmeyle birlikte, kamu işçilerinin emeklerinin karşılığını alması ve daha iyi bir yaşam standartına sahip olması hedeflenmektedir.