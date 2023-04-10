Maaşlara kallavi zam geldi! Bu ay hesaplara 7.125 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!

Emekli maaşlarının artışıyla beraber birçok vatandaşın aylıklarına zam yapıldı. Devlet tarafından o aylıklara zam yapılırken o vatandaşların cebi parayla dolacak. Hangi aylığa ne kadar zam yapıldığı merak konusu oldu. 2023 yeni aylıkları haberimizde yer almaktadır.
HANGİ AYLIKLARA ZAM GELDİ?Emekliler için yeni zam oranı açıklanırken en düşük emekli maaşları 7.500 TL olarak güncellenirken dul ve yetim aylıklarına zam yapıldığı bilgisi verildi. Ekonomik açıdan zorlu zamanlarda geçerken dul ve yetim aylıkları için yapılan zam kısa sürede ilgi gördü. 2023 yılı içerisinde dul ve yetim aylıklarına maaş yapılırken yüzde 36,6 oranında artış gerçekleşti.
Emeklilere yüzde 30 oranında zam yapılırken emeklilerin yüzünü güldüren artışla beraber vatandaşlar yeni zamlı maaşlarını almaya başladı. Dul ve yetim maaşlarını alanlara maaşlarının aldıkları tarih arasında ödemeler hesaplarda yerini alır.