Maaşlara kallavi zam geldi! Bu ay hesaplara 7.125 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!







HANGİ AYLIKLARA ZAM GELDİ?







DUL VE YETİM MAAŞLARI

Emekli maaşlarının artışıyla beraber birçok vatandaşın aylıklarına zam yapıldı. Devlet tarafından o aylıklara zam yapılırken o vatandaşların cebi parayla dolacak. Hangi aylığa ne kadar zam yapıldığı merak konusu oldu. 2023 yeni aylıkları haberimizde yer almaktadır.Emekliler için yeni zam oranı açıklanırken en düşük emekli maaşları 7.500 TL olarak güncellenirken dul ve yetim aylıklarına zam yapıldığı bilgisi verildi. Ekonomik açıdan zorlu zamanlarda geçerken dul ve yetim aylıkları için yapılan zam kısa sürede ilgi gördü. 2023 yılı içerisinde dul ve yetim aylıklarına maaş yapılırken yüzde 36,6 oranında artış gerçekleşti.Emeklilere yüzde 30 oranında zam yapılırken emeklilerin yüzünü güldüren artışla beraber vatandaşlar yeni zamlı maaşlarını almaya başladı. Dul ve yetim maaşlarını alanlara maaşlarının aldıkları tarih arasında ödemeler hesaplarda yerini alır.Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen açıklamalar üzerine 2023 senesinde Nisan ödemeleri dosya içerisinde 7 bin 500 TL ve 8,8 milyon emekli vatandaşlar için yapılır. Dul ve yetim aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Ramazan bayramı ikramiyelerinin zamlı olarak yatırılmasıyla 1.100 TL olan hesaplar 2 bin TL olarak güncellendi. Ölüm maaşı zam oranı yüzde 75 oranında 1.500 TL, yüzde 50 olanlara 1000 TL ve yüzde 25 oranında zamlı olanlara ise 500 TL bayram ikramiye ödemeleri yapılıyor.