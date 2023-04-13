Maaşlara katmerli zam geliyor! İmzalar atıldı: Her çalışana 13.900 TL maaş kapısı açıldı!







TOPLU SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI







Seçim öncesinde en düşük emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında diğer meslek gruplarının da zam araştırmaları hız kazandı. Peki toplu sözleşme ile ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.70 bin kamu işçisi yapılan toplu sözleşme çalışmalarını yakından takip ederken yeni gelişmeler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Vedat Bilgin, Türk- İş, Hak İşçi Sendikalarının da katıldığı toplantıda görüşmeler başlatıldı. 70 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2 senelik zamlar ile ilgili görüşmeler deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti.Toplu sözleşme zamları sonrasında maaşların yükselişi beklenirken 15 bin TL taban brüt ücret sonrasında ödenecek tutarlar belirlendi. Brüt ücretin 15 bin TL olması durumunda SSK işçi kesintisi 2 bin 100 TL, işsizlik sigortası 150 TL, gelir vergisi 1.912.50 TL, damga vergisi 113.58 TL, asgari ücret istisnası 1.276.02 TL, damga vergisi istisnası 75.96 TL, net ödenen ücret 12 bin 75 TL 63 kuruş olarak belirlenecek. Toplu sözleşme zamları ile ilgili görüşmeler tamamlandığı zaman verilecek net maaşlar belli olacak.