Maaşlara zam hesabı değişti! Çifter çifter geliyor: Yüzde 35 birden! Bu maaşı alanlara müjde













TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 19.18 OLACAK





Hükümet, evde hasta ve yaşlı bakımıyla ilgilenenler için yeni bir sigorta yolu açtı. Yaşlı bakım sigortası uygulaması ile birlikte, evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Bu gelişme, evde engelli veya yaşlı bakımıyla ilgilenenlerin finansal yükünü hafifletecek ve onlara sosyal güvence sağlayacak. Bu yeni sigorta sistemi ile birlikte, hane gelirleri ne olursa olsun, evde yaşlı veya engelli yakınına bakım yapan herkes bu kapsama dahil olabilecek. Ayrıca, temmuz ayında memur maaşlarında artış olacak ve bu artış oranı enflasyon farkıyla belirlenecek. İlk üç aylık enflasyon oranı yüzde 12.52 olduğu için, memurların temmuz ayındaki maaş artışı yüzde 10.44 olacak.Bu sigorta sistemi sayesinde, evde bakım yardımı alanlar düzenli olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak ve daha fazla finansal güvence elde edecekler. Ayrıca, yaşlı veya engelli yakınlarına bakım yapanların iş hayatında daha esnek koşullar sağlanacak ve evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek. Bu gelişmeler, yaşlı ve engelliler için sağlanan desteklerin daha da artmasını sağlayacak. Şu an için evde bakım yardımı tutarı aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş iken, önümüzdeki dönemde bu tutarın artırılması planlanıyor. Memur maaşlarında yapılacak artışlar enflasyon farkıyla belirleneceği için, bu tutarın artış oranı net olarak belli değil. Ancak, hükümetin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü ve vatandaşların daha fazla desteklenmesi için çaba gösterdiği biliniyor.Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yapılan tahminlere göre, Türkiye'de ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 21.43 olması bekleniyor. Bu durumda, memurların Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek. Ancak, memurlara refah payı eklenmesi de bekleniyor ve bu da oranın daha da yüksek olmasına neden olacak. Eğer memur maaş katsayısı yüzde 19.18 artarsa, evde bakım yardımı da 5 bin 168 lira 60 kuruşa yükselecek. Ancak, refah payıyla birlikte memur maaş zammı yüzde 30'u bulursa, evde bakım yardımı tutarı 5 bin 637 liraya yükselecek. Yüzde 35'e ulaşırsa, evde bakım yardımı tutarı 5 bin 854 liraya çıkacak. Evde bakım desteği, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı veya yüzde 50 engelli raporu bulunan kişilerin bakımı için ödeniyor. Ancak, bu destekten yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Alınacak sağlık kurulu raporunda ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması gerekiyor. Ayrıca, engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun heyet raporu ile tespit edilmesi ve hanede kişi başına düşen gelirin 1 aylık net asgari ücret tutarının 3'te 2'sinden az olduğunun gelir testi ile tespit edilmesi gerekiyor. Mevcut asgari ücrete göre, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 5 bin 671 lira 20 kuruşun altındaysa, yardım bağlanıyor. Ailelerin toplam gelirleri de belli bir düzeyin altında olması gerekiyor. Örneğin, 2 kişilik bir ailenin toplam geliri 11.342,40 TL'nin altında olmalıdır. Evde bakım maaşı, her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara aktarılıyor ve ödeme tarihleri illere göre değişkenlik gösteriyor. 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, zam oranı belirlenerek arttırıldı. Buna göre, 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL olarak belirlendi. Bu da 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşının 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkacağı anlamına geliyor.