Maaştan iki gün önce hesapta sürpriz var! Bu bankalar emekliye tak diye 7000 TL ödüyor! Başvuru için son tarih belli oldu

EMEKLİLERE ANINDA 7.000 TL!













KAMPANYANIN AYRINTILARI ŞÖYLE:

Emekli maaşlarındaki artış bankaları da promosyon çılgınlığına yöneltti. Bu nedenle maaşını Akbank’a taşıyan emekliye tam tamına 7.000 TL’ye varan ödeme yapılacak. Ek promosyonların olduğu iş birliğinde önemli bir detay ortaya çıktı. Emekli maaşlarının taşınmasının ardından promosyonların 2 gün önce hesaplara yatacağı planlanıyor. Ayrıca kart talep eden emeklilerden kart aidatı da alınmayacak. Promosyona başvurmak isteyen emekliler ise en az 3 yıl Akbank’ta kalmak zorunda. Bir çok banka promosyonları da yenilemeye başladı. Emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl süreyle taahhüdünü bozmayan emekliye 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatı var.3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlar 4.850 TL promosyon ödemesi alırken, 7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara 6.250 TL ve 10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL promosyon verileceği duyuruldu.