Maaştan iki gün önce hesapta sürpriz var! Bu bankalar emekliye tak diye 7000 TL ödüyor! Başvuru için son tarih belli oldu

EMEKLİLERE ANINDA 7.000 TL!
Emekli maaşlarındaki artış bankaları da promosyon çılgınlığına yöneltti. Bu nedenle maaşını Akbank’a taşıyan emekliye tam tamına 7.000 TL’ye varan ödeme yapılacak. Ek promosyonların olduğu iş birliğinde önemli bir detay ortaya çıktı. Emekli maaşlarının taşınmasının ardından promosyonların 2 gün önce hesaplara yatacağı planlanıyor. Ayrıca kart talep eden emeklilerden kart aidatı da alınmayacak. Promosyona başvurmak isteyen emekliler ise en az 3 yıl Akbank’ta kalmak zorunda. Bir çok banka promosyonları da yenilemeye başladı. Emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl süreyle taahhüdünü bozmayan emekliye 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatı var.