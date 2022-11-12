SPOR
12 Kasım 2022 - 19:15

Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray

Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor… Başakşehir, Galatasaray’ı kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Başakşehir Galatasaray Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

SPOR
12 Kasım 2022 - 19:15
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Maç sonucu: Başakşehir 0 - 7 Galatasaray


İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor… Başakşehir, Galatasaray’ı kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Başakşehir Galatasaray Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray karşılaşması saat 20.00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.



BEIN SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Başakşehir FK: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Hasan Ali Kaldırım, Ahmed Touba, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Stefano Okaka, Mounir Chouiar

Galatasaray: Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakçı, Lucas Torreira, Milot Rashica, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Başakşehir Galatasaray mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Atilla Karaoğlan çalacak! Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok üstelenecek.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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