Maç sonucu: Fatih Karagümrük 3 - 3 Gaziantep FK







FATİH KARAGÜMRÜK GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







FATİH KARAGÜMRÜK GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11’İ

FATİH KARAGÜMRÜK GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor… Fatih Karagümrük, Gaziantep FK’yı kendi sahasında konuk edecek… Fatih Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…Fatih Karagümrük Gaziantep FK karşılaşması saat 14.30’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Davide Biraschi, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Ebrima Colley, Otabek Shukurov, Mbaye Diagne, Jean Kouassi Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Angelo Sagal, Furkan Soyalp, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Matej Hanousek, Marko Jevtovic, Joao FigueiredoFatih Karagümrük Gaziantep FK mücadelesinde başlama düdüğünü hakem Kürşad Filiz çalacak! Filiz’in yardımcılıklarını Bora Özkara ve Murat Altan üstelenecek.