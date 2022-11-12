Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor







FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?







FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Fenerbahçe’nin yeni sınavı Giresunspor... Süper Lig 14. Hafta mücadelesinde bugün Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya geliyor… Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk edecek… Bein Sports HD 1 şifresiz izle linki! Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘ler neler, hangi kanal yayınlayacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…Fenerbahçe Giresunspor karşılaşması saat 17.00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ezgjan Alioski, Serdar Aziz, Attila Szalai, Emre Mor, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Arda Güler, Enner Valencia Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Talha Ulvan, Alexis Perez, Görkem Sağlam, Borja Sainz Eguskiza, Jorman Campuzano, Robert Andrés Mejía Navarrete, Serginho, Rijad BajicFenerbahçe Giresunspor mücadelesine başlama düdüğünü hakem Arda Kardeşler çalacak! Kardeşler’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstelenecek.