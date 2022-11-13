Maç sonucu: İstanbulspor 0 - 1 Hatayspor

İki takımın hedefinde 3 puan var... Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor! Ligin 14. Hafta mücadelesinde bugün İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor… İstanbulspor, Hatayspor’u kendi sahasında konuk edecek… Bein Sports HD 2 şifresiz izle linki! İstanbulspor Hatayspor Vegol Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 canlı izle! İstanbulspor Hatayspor maçı saat kaçta, muhtemel ilk 11‘de kimler var, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…
İSTANBULSPOR HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?İstanbulspor Hatayspor karşılaşması saat 17.00’de beIN Sports 2 ekranlarından naklen canlı yayınlanacaktır.
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