EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 15:14

'Maçka'lılar, 'Yıldız' desteğiyle yeni eğitim öğretime merhaba dedi

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi akademik kadrosunun katılımıyla yeni eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi.

EĞİTİM
12 Eylül 2022 - 15:14
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
'Maçka'lılar, 'Yıldız' desteğiyle yeni eğitim öğretime merhaba dedi


80 yılı aşkın bir eğitim hayatı olan ve bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesini de adına ekleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışını üniversitenin akademik kadrosunun katılımı ile yaptı. Lisenin konferans salonunda hazırlık sınıfı öğrencilerinin ilk gün heyecanını, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Müdürü Orhan Tanışman ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, açılış konuşmalarının ardından oldukça verimli geçiren olan öğrencilere verilen ödüllerle son buldu.
Açılış konuşmasına öğrencilere buradan mezun olmanın gururunu her an taşıyacaklarını hatırlatarak başlayan Rektör Prof. Dr. Tamer yılmaz, "111 yıllık üniversite ile 80 yıllık teknik lisesini birleştirmiş oluyoruz. Sizler de bu birleştirilmiş eğitim kurumunun bir bireyi oldunuz. Hepiniz bir yıldızsınız ve özelsiniz. Çok özel bir ailenin ve armanın bir parçası oldunuz. Bazı rakipleriniz olacak onlar size bunu söylemeyebilir ancak burada eğitim almanın gururunu hep yaşayacaksınız. Ben de Maçka'dan ve Yıldız'dan mezun olmanın gururu ile buralara geldim. Mezun olduktan sonra bunu daha başarılı anlıyorsunuz. Farklı olduğunuzu hissediyorsunuz. O farklılık bu Maçka'nın gururu" dedi.

Prof. Dr. Yılmaz ayrıca, "Bizim üniversitemizde, 'Yıldızlı Yıldızlıyı görür' diye bir mottomuz vardır, burada da 'Maçkalı Maçkalıyı görür, destekler ve güvenir' diyebiliriz. Birbirimize güven vermek, desteklemek zorundayız. Her zaman yanınızdayız. Nasıl burası Türkiye'nin en güzel teknik lisesi ise, hem bir Türkiye'nin en güzel üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesinin de tüm imkanları sizin içindir" diyerek sözlerini sonlandırdı.



"Vefa borcumuzu ödemek için buradayız"

Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise "Üniversite ve teknopark olarak her an arkanızdayız" diyerek yaptığı konuşmada, "49 yıl önce ben de bu koridorlardan içeri girmiştim. Bundan sonrasında bir Maçkalı olarak vefa borcumuzu ödemek üzere tekrar aranızdayız. 110 yıllık köklü bir üniversite ve 3 yıl art arda Türkiye'nin en güzel Teknopark'ı olarak sizlerin arkasındayız. Yeni eğitim öğretim yılı her insan için hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.

"Üniversite ve lise işbirliğini imrenerek izliyorum"

Artık meslek liselerinin önünün açıldığından bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri kapsıyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri 1.600 TL yardım parası ödemeleri başladı! İşte şartlar ve detaylariniz. İşte detaylar
O destek ödemeleri için başvuru ekranı açıldı, tüm öğrencileri kapsıyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri 1.600 TL yardım parası ödemeleri başladı! İşte şartlar ve detaylariniz. İşte detaylar
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!
Ekrem İmamoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi! İBB yurt başvuruları sonuçlandı... İBB yurt sonuçları sorgulama adresinden hemen kontrol edin!
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dev yardım paketi! Öğrencilere İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin tamamı faydalanabilecek! 1.611 TL yardım parası ödemeleri resmen başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dev yardım paketi! Öğrencilere İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin tamamı faydalanabilecek! 1.611 TL yardım parası ödemeleri resmen başladı!
Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Ücretsiz yardımcı kaynaklar da bu yıl ilk kez öğrencilerle buluşuyor
Son Haberler
Hayranları şaşırıp kaldı! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebeklerine öyle bir isim koydu ki, herkes anlamını arıyor!
Hayranları şaşırıp kaldı! Gupse Özay ve Barış Arduç çifti bebeklerine...
TOKİ dev kampanya detayları belli oluyor! 81 ildeki 250 bin İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar
TOKİ dev kampanya detayları belli oluyor! 81 ildeki 250 bin İşte Cumhuriyet...
House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
House of the Dragon 5.bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Bu burçlar ile uğraşırken bir kez daha düşünün! IQ seviyesi en yüksek 6 burç ortaya çıktı! Aklınızı başınızdan alırlar aman ha dikkat!
Bu burçlar ile uğraşırken bir kez daha düşünün! IQ seviyesi en...
Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için kıyasıya yarışta! Garanti, Yapı Kredi, TEB, QNB, ING, Kuveyt Türk peş peşe ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını açıkladı!
Bankaların faiz oranı yarışı başladı! 6 banka kredi vermek için...
7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek öldü
7 yaşındaki kız çocuğu merdivenden düşerek öldü
Küçükçekmece’de metrobüs yolunda ilginç olay
Küçükçekmece’de metrobüs yolunda ilginç olay
TÜSEDAD'dan zam açıklaması geldi, şaşırmadık! Şeker, yağ, ekmek, su derken o ürüne yüzde 35 zam bekleniyor! Yemek artık hayal olacak!
TÜSEDAD'dan zam açıklaması geldi, şaşırmadık! Şeker, yağ, ekmek,...
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım kadrosunda kimler var? Türkiye - Lüksemburg maç tarihi ve yayın kanalı
Türkiye - Lüksemburg Milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım...
Dursun Özbek: 'Mecidiyeköy’den 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz'
Dursun Özbek: 'Mecidiyeköy’den 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz'
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz... Ünlü şarkıcının eşi 'Oğlum ve ben şiddet görüyoruz' diyerek paylaştı
Başak Ceylan Torun'dan şok iddia! Suçlananı hepimiz tanıyoruz......
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının merakla beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının...
Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı
Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık...
Orhan Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'
Orhan Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'