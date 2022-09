'Maçka'lılar, 'Yıldız' desteğiyle yeni eğitim öğretime merhaba dedi

80 yılı aşkın bir eğitim hayatı olan ve bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesini de adına ekleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışını üniversitenin akademik kadrosunun katılımı ile yaptı. Lisenin konferans salonunda hazırlık sınıfı öğrencilerinin ilk gün heyecanını, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Müdürü Orhan Tanışman ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, açılış konuşmalarının ardından oldukça verimli geçiren olan öğrencilere verilen ödüllerle son buldu.Açılış konuşmasına öğrencilere buradan mezun olmanın gururunu her an taşıyacaklarını hatırlatarak başlayan Rektör Prof. Dr. Tamer yılmaz, "111 yıllık üniversite ile 80 yıllık teknik lisesini birleştirmiş oluyoruz. Sizler de bu birleştirilmiş eğitim kurumunun bir bireyi oldunuz. Hepiniz bir yıldızsınız ve özelsiniz. Çok özel bir ailenin ve armanın bir parçası oldunuz. Bazı rakipleriniz olacak onlar size bunu söylemeyebilir ancak burada eğitim almanın gururunu hep yaşayacaksınız. Ben de Maçka'dan ve Yıldız'dan mezun olmanın gururu ile buralara geldim. Mezun olduktan sonra bunu daha başarılı anlıyorsunuz. Farklı olduğunuzu hissediyorsunuz. O farklılık bu Maçka'nın gururu" dedi.Prof. Dr. Yılmaz ayrıca, "Bizim üniversitemizde, 'Yıldızlı Yıldızlıyı görür' diye bir mottomuz vardır, burada da 'Maçkalı Maçkalıyı görür, destekler ve güvenir' diyebiliriz. Birbirimize güven vermek, desteklemek zorundayız. Her zaman yanınızdayız. Nasıl burası Türkiye'nin en güzel teknik lisesi ise, hem bir Türkiye'nin en güzel üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesinin de tüm imkanları sizin içindir" diyerek sözlerini sonlandırdı.Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise "Üniversite ve teknopark olarak her an arkanızdayız" diyerek yaptığı konuşmada, "49 yıl önce ben de bu koridorlardan içeri girmiştim. Bundan sonrasında bir Maçkalı olarak vefa borcumuzu ödemek üzere tekrar aranızdayız. 110 yıllık köklü bir üniversite ve 3 yıl art arda Türkiye'nin en güzel Teknopark'ı olarak sizlerin arkasındayız. Yeni eğitim öğretim yılı her insan için hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.Artık meslek liselerinin önünün açıldığından bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: