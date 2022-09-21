DÜNYA
21 Eylül 2022 - 06:56

Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "emperyalizme" dönüş olarak nitelendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi.

DÜNYA
21 Eylül 2022 - 06:56
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Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline değinen Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi. Macron, “Bu yıl 24 Şubat'ta Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya, bir saldırı, işgal ve ilhak eylemiyle toplu güvenliğimizi parçaladı” ifadelerini kullanarak, “BM Sözleşmesini ve devletlerin egemen eşitliği ilkesini kasten ihlal etti” dedi.

Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin BM'nin ilkelerini, mümkün olan tek dünya düzenini ve barışı baltaladığını vurguladı.



“Bugün sessiz kalanlar, bir bakıma yeni bir emperyalizm davasının suç ortağıdır”

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda “tarafsız” kalan ulusların tutumunu reddeden Macron, “Yanılıyorlar, tarihi bir hata yapıyorlar. Bugün sessiz kalanlar, bir bakıma yeni bir emperyalizm davasının suç ortağıdır” ifadelerine yer verdi. Macron, "Bu, Doğu ile Batı veya Kuzey ile Güney arasında bir seçim meselesi değil, çünkü savaşın ötesinde ve dünyayı bölme riski var" dedi.

Fransa'nın emperyalizme dönüşü reddettiğini vurgulayan Macron, “Bu yüzden Rusya ile diyaloğa giriyorum. Bunu savaşın başlangıcından bu yana ve bir kaç ay öncesi yaptım. Bunu yapmaya devam edeceğim çünkü sadece birlikte huzur bulacağız" dedi.

“Rusya ilhak savaşlarının önünü açmaya karar verdi”

Rusya'nın dünyanın başka bölgelerinde de ilhak savaşlarının önünü açmaya karar verdiğine en önemli Macron, Ukrayna'daki çatışmanın dalga etkisi oluşturabileceği konusunda uyardı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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