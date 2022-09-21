











Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline değinen Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi. Macron, “Bu yıl 24 Şubat'ta Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya, bir saldırı, işgal ve ilhak eylemiyle toplu güvenliğimizi parçaladı” ifadelerini kullanarak, “BM Sözleşmesini ve devletlerin egemen eşitliği ilkesini kasten ihlal etti” dedi.Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin BM'nin ilkelerini, mümkün olan tek dünya düzenini ve barışı baltaladığını vurguladı.Rusya-Ukrayna Savaşı'nda “tarafsız” kalan ulusların tutumunu reddeden Macron, “Yanılıyorlar, tarihi bir hata yapıyorlar. Bugün sessiz kalanlar, bir bakıma yeni bir emperyalizm davasının suç ortağıdır” ifadelerine yer verdi. Macron, "Bu, Doğu ile Batı veya Kuzey ile Güney arasında bir seçim meselesi değil, çünkü savaşın ötesinde ve dünyayı bölme riski var" dedi.Fransa'nın emperyalizme dönüşü reddettiğini vurgulayan Macron, “Bu yüzden Rusya ile diyaloğa giriyorum. Bunu savaşın başlangıcından bu yana ve bir kaç ay öncesi yaptım. Bunu yapmaya devam edeceğim çünkü sadece birlikte huzur bulacağız" dedi.Rusya'nın dünyanın başka bölgelerinde de ilhak savaşlarının önünü açmaya karar verdiğine en önemli Macron, Ukrayna'daki çatışmanın dalga etkisi oluşturabileceği konusunda uyardı.