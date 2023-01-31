Macron'un emeklilik reform kararı Fransa'yı karıştırdı! 64 yaşı kabul etmeyen 1 milyon kişi eylem hazırlığında..













Fransa'da emekli olma yaşını 64'e yükseltmeyi amaçlayan emeklilik reformlarına karşı Paris'te bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor. Düzenlenecek gösteriye ise 1 milyon kişinin katılması beklenirken 200 ila 400 arası radikal gruba üye kişilerinde katılacağı tahmin ediliyor.Bölgesel istihbarat teşkilatı Franceinfo'nun gizli belgelerine göre, Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösterilere tahmini 70.000 ila 100.000 kişi katılacak ve ülke genelinde ise toplam 1 ila 1.2 milyon gösterici karar karşı olarak meydanlarda yer alacak. Paris'teki gösteriye 1.000 ila 2.000 arası sarı yeleklinin katılması beklenirken diğer taraftan radikal gruplardan yaklaşık 200 ila 400 arası kişinin de gösterlere destek vereceği tahmin ediliyor.Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Başkan Emmanuel Macron'un kampanya vaatlerinin bir parçası olan emeklilik reformlarını açıkladı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkelerde, yasal emeklilik yaşı kademeli olarak her yıl üçer ay artırılarak 2030'a kadar 64'e ulaşacak ve 2027'de tam emekli maaşı almak için 43 yıllık prim ödenecek.