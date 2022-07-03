Maddi sıkıntı yaşayan fakir ailelere devletten kira ve muhtaç aylığı para yardımı

Devlet maddi durumu olmayan, evini geçindiremeyen fakir ailelere devlet yardımı sunmaktadır. Bu yardımlardan yararlanabilmek için belirli şartları taşımanız gerekmektedir. Maddi bir geliriniz yoksa, iş bulamıyorsanız, çocuklarınızı okutamıyorsanız, ev kiranızı ödeyemiyorsanız bu ve bunun gibi maddi içerikli konularda devlet size yardım etmektedir. Değişik kurumlardan yapılan yardımlar aileleri kısmende olsa rahatlamalarına neden olabiliyor. Yakacak yardımı, kira yardımı, yiyecek yardımı gibi destekleyici parasal ve maddesel yardımlar yapılmaktadır. Devletimiz ilk olarak işi olamyan aile bireyine İŞKUR tarafından iş imaknı sunmaktadır. Ama çalışamaycak durumda olan aileleri içinde devlet değişik türde desteklerini devam ettirmektedir. Fakir Aylığı: Fakir aylığını alabilmek için herhangi bir maaşı, sosyal güvencesi ve devlet tarafından bağlanmış herhangi bir aylığı bulunmaması gerekmektedir. Bir başka kriter ise üzerinize kayıtlı taşını ya da taşınmaz malın bulunmamasıdır. Bu şartlara uyuyorsanız devlet tarafında her ay olmak üzere 566,11 Türk Lirası muhtaç aylığı alabilirsiniz. Bu aylığı başvurmak için Vakıflar Genel Müdürlüğüne şahsen müracatta bulunmanız gerekmektedir. Sosyal Hizmetler Para Yardımı: Maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarınızın eğitim masraflarını karşılayamıyorsanız devlet bu konuda da size destek sağlamaktadır. Çocuğunuzun okuduğu okula göre belirli miktarlarda para yardımı yapılmaktadır. Okul öncesi eğitim gören öğrenciye 456,28 Türk Lirası, İlköğretim öğrencisine 684,41 Türk Lirası, ortaöğretim öğrencisine 730,04 Türk Lirası, üniversite öğrencisine 821,30 Türk Lirası para yardımı yapılmaktadır. Eğer maddi imkansızlıklar yaşıyorsanız ve çocuğunuzun eğitimi için bu destekten yararlanmak istiyorsanız bir dilekçe ile Sosyal ve Politikalar Müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Kaymakamlık Yardımı: Kazancınız oldukça az ve yetmiyorsa, çocuklarınızı okutmakta ve beslemekte zorlanıyorsanız kaymakamlık tarafından bu vatandaşlarımıza maddi yarımın yanında giyecek, yakacak, yiyecek, sağlık ve eğitim türünden yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan alabilmeniz için üzerinie kayıtlı herhangi bir malın bulunmaması gerekiyor. Başvuru için bulunduğunuz yerdeki kaymakamlıklara başvurabilirsiniz. Kira Yardımı: Kira yardımı alacak olan vatandaşların hiçbir şekilde geliri olmaması ve sosyal güvencesinin bulunmaması gerekmektedir. Devlet kirasını dahi ödeyemeyen vatandaşlarla birlikte kentsel dönüşüm projesine dahil olan vatandaşlara devlet desteği olarak kira yardımı yapmaktadır. Yapılacak olan kira yardımı 600 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu yardımdan yararlanmak için İl müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.
Finans
03 Temmuz 2022 - 21:28
Maddi sıkıntı yaşayan fakir ailelere devletten kira ve muhtaç aylığı para yardımı
Maddi sıkıntı yaşayan ailelere devlet tarafından kira ve fakir aylığı adı altında destek sağlanmaktadır. Fakir ( muhtaç ) aylığı almak için çeşitli şart ve koşullara uyan aileler devletin sunduğu yardımlardan yararlanabiliyor. Yazımızda fakir aylığı devlet desteği almak için gerekli şartlar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz..
Finans
03 Temmuz 2022 - 21:28