Maddi sorun yaşayan ihtiyaç sahiplerine 2.760 TL yardım ödemesi! Kış desteği fatura yardım ödemeleri devam ediyor... E-devlet ile hemen başvurun







İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 2.760 TL KIŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! BAKANLIK BAŞVURUSU ONAYLANANLARA PTT ÖDEME YAPACAK







DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarında maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik kış desteği programı başlatmıştır. Bu program kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2.760 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmakta ve PTT aracılığıyla desteklerin ödenmesi gerçekleştirilmektedir. Ancak bu yardımlardan faydalanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını ödeyebilmesi için Doğalgaz Tüketim Desteği sağlamaya devam ediyor. Son zamanlarda doğalgaz fiyatlarının yükselmesi nedeniyle birçok düşük gelirli aile, faturalarını ödemekte zorluk çekiyordu. Bu sebeple, devletin sağladığı destek ile evlere 900 TL ile 2.500 TL arasında doğalgaz yardımı yapılması amaçlanıyor. Doğalgaz Tüketim Desteği kapsamında yapılan ödemeler, farklı faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ayrıca, bu destekten yararlanmak için belirli şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, doğalgazın bulunduğu bölgede ikamet etmek, faturanın mesken abone grubuna ait olması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliğine karar verilmesi yer almaktadır.İhtiyaç sahibi vatandaşların Doğalgaz Tüketim Desteğinden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu amaçla, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri kullanılarak sisteme girebilir. Sonrasında ise, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından başvuru adımları tamamlanabilir. Ancak başvuru yapmadan önce, belirlenen şartların taşınması gerektiği unutulmamalıdır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan elektrik tüketim desteği, hanede yaşayan kişi sayısı ve elektrik tüketim miktarına göre değişen bir ödeme yapısına sahip. 130,09 TL ile 260,19 TL arasında değişen ödemeler yapılıyor. Bu desteğe başvurmak için özel bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Hak sahiplerinin sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile birlikte PTT şubelerine gitmeleri yeterlidir.