YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:14

Maddi yardım nedir, kimleri kapsar? Maddi yardım başvuruları nereden ve nasıl yapılır? 2022 maddi yardım başvuru şartları ve gerekli evraklar

İhtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından maddi olarak sağlanan yardımlar maddi yardımdır. Peki, maddi yardımlar nelerdir, kimleri kapsar? Maddi yardım alma şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:14
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Maddi yardım nedir, kimleri kapsar? Maddi yardım başvuruları nereden ve nasıl yapılır? 2022 maddi yardım başvuru şartları ve gerekli evraklar


İhtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından maddi olarak yardım yapılmaktadır. Muhtaç durumda olan vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda bu yardımlara başvuru yapabiliyor.

MADDİ YARDIM VEREN KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine maddi yardım veren kurumlar şunlardır; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, dernekler, kaymakamlıklar, belediyeler, valilikler, ünlü ve zengin iş insanları, ünlü sanatçılar.

BELEDİYE MADDİ YARDIM BAŞVURUSU



Belediyelerden maddi yardım almak isteyenler bizzat belediyeye giderek ya da e-Devlet sisteminden başvurularını yapabilir. Ayrıca 153 hattından yardımlarla ilgili kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MADDİ YARDIM BAŞVURUSU

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine maddi yardımdan giysi yardımına kadar birçok yardım yapılmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak isteyenler başvurularını e-Devlet sisteminden ya da bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapabilirler.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADDİ YARDIM BAŞVURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce her sene fakirlik maaşı verilmektedir. 2022 yılı fakirlik maaşları şuan 1.037,96 TL'dir. Bu maaş için başvurular Vakıflar Bölge Müdürlüklerine yapılmaktadır.

 maddi yardım nedir

DERNEKLER İLE VAKIFLARA MADDİ YARDIM BAŞVURUSU

Birçok dernek ile vakıf bütçeleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi yardım sağlamaktadır. Bu yardımlar için başvurular ise dernek veya vakfa giderek yapılır.

PARA YARDIMI BAŞVURULARI NASIL SORGULANIYOR?

Çeşitli yerlere yaptığınız maddi yardım başvurularınızın sonuçlarını e-Devlet sisteminden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ancak kurumlara göre değişen farklı yollar da vardır.

Belediye başvuru sonucunuzu öğrenmek için ALO 153 hattını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptığınız başvurunun sonucunu öğrenmek için ALO 144 ile ALO 183 hattını arayabilirsiniz.

T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yaptığınız başvurularınızın sonuçlarını ise 0312 415 50 00 numarasından kolaylıkla öğrenmeniz mümkün.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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