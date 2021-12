'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!

Türkiye'den ihraç edilen ürünlerinde, her türlü faaliyetler ve aynı zamanda yazışmalarda, marka olarak kullanılan "Türkiye" ibaresinin kullanılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ürünlerin üzerinde artık 'Made in Türkiye' ibaresi yazacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan resmi genelgede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, binlerce yıl öncesine dayanan devlet geleneği ışığında, Türk milletine yakışacak türden hem nitelikli hem de değerli çalışmalar gerçekleştirerek hem yurt içinde hem de yurt dışında anlayışla bu anlayışla devam ettirilen çalışmalarda 'Türkiye' markasının ulusal ve uluslararası mecralarda ülkenin bir çatı markası olarak kabul edildiği belirtildi.Genelgede ayrıca, 'Türkiye ibaresinin Türk milletinin kültürünü ve medeniyet değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ettiği ve bu nedenle de ihraç edilen tüm ürünlerde 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ibaresi kullanılmasına karar verildiği, bu kararla birlikte de Türkiye'nin yurt dışı ticaretinde gururu olan tüm ürünlerin 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış olacağı ifade edildi.Yayınlanan resmi genelgeyle birlikte, tüm kuruluşların resmi ilişkiler başta olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarında 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareleri kullanmak yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi belirtildi.