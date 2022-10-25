Maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara ilişkin düzenleme torba yasada!













PRİM KESİNTİLERİ MALİYE BAKANLI TARAFINDAN ÖDENECEK

ÖLEN SİGORTALI İŞÇİNİN AİLESİNDEN BİR TANESİNİN KAMUYA İSTİHDAMI SAĞLANACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasa tasarısına maden kazalarında hayatını kaybeden madencilerin yakınları için destek paketi eklendi. AK Partili milletvekilleri tarafından sunulan önergelerle üç maddenin ihdası yapıldı. Maden kazalarında hayatını kaybeden madencilerin yakınları için yönetmeliğe bir destek paketi eklendi. Bu, maden ve kömür madenlerinde iş kazası sonucu vefat eden sigortalıların öz sigortalı prim ve prim yükümlülüklerinin (genel sağlık sigortası primleri dahil) tamamını ödenecek ve ölüm tarihi sonrasında sigortalıya ilişkin şartlara bakılmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.Bu şekilde ödenen emekli maaşlarına ilişkin prim kesintileri Maliye Bakanlığı tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanmasında ve hak sahiplerine dağıtılmasında, sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan kanuni hükümler esas alınacak. Ölen sigortalının anne ve babasına, tüm gelir ve kazançların net asgari ücretten az olması ve "herhangi bir gelir veya aylık verilmemesi" şartıyla gelir ve aylıkları ödenir. Bir hak sahibi, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce taşkömürü ve linyit açık ocak işletmeciliğinde yer altı işletmeciliğinde çalışırken geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeder ve bu Yönetmelik çerçevesinde yazılı olarak başvuruda bulunursa, gelir ve emekli maaşı maddenin yürürlüğe girdiği sonraki ayın başından itibaren tahakkuk ettirilecek ve gelir ve aylıklar iade edilecektir.Bu şekilde ölen sigortalının bir eşi ve bir çocuğu ile eşinin veya çocuğunun çocuğu yoksa bir erkek ve kız kardeşi kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışan olması sağlanacak. İhdas edilen bir başka madde iel birlikte maden işçilerinin yakınları için tanınacak haklarla ilgili tarih aralığının bulunduğu düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.