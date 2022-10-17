GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 11:21

Maden kazasında 6 arkadaşı kurtulsun diye canını hiçe sayan kahraman işçi kendisini kurtaramadı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra'd bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yener Saygın'ın ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Saygın'ın yengesi, 6 arkadaşını dışarı çıkardıktan sonra yeniden geriye döndüğünü fakat oksijeni bittiği için hayatı kaybettiğini söyledi.

GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 11:21
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Maden kazasında 6 arkadaşı kurtulsun diye canını hiçe sayan kahraman işçi kendisini kurtaramadı!


Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür madeninde geçtiğimiz akşam meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçiden Yener Saygın'ın ölümü sonrası anlatılan hikayesi acıyı katladı. Yener Saygın’ın yengesi Yıldız Saygın, bir süre önce evlenen ve bir çocuğu olan yeğeninin küçüklüğünden beri Keçideresi köyüne geldikten sonra yanında olduğunu söyledi.

BABASI ONUN HİÇBİR ZAMAN MADENDE ÇALIŞMAMASINI İSTEMİŞ

Bartın Yener Saygın

Tüm resmi tatillerde ve yaz tatillerinde buluştuklarını söyleyen Saygın, yeğenini anlatırken şu ifadeleri kullandı:



"Güvenliğe girmeden önce birkaç yıl balıkçılıkta çalıştı. Babası da taş ocağından emekli oldu. Evlendi ve çocukları oldu. Sonra madenlere gitmek istedi. Babası, Ben taraftar değilim, çok uğraştım.’ dedi. O da; sürekli garsonluk yapamam dedi. Ben de söyledim "Neden girdin?" diye sordum. "Olsun yenge, on yıl sonra emekli olacağım," dedi. Çocukları vardı ve çok iyi bakılmıştı. annesine ve babasına baktı. Onlara yardım etti ve çok çalıştı. Sevgi dolu ve zarar vermeyen bir insandı.”

YENİ EVİNİN EŞYALARI İÇİN VARDİYASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Bartın Yener Saygın

Ölen yeğeni Yener Saygın’ın kısa bir süre önce ev aldığını söyleyen Yıldız Saygın, patlamanın yaşandığı gün Yener'in işe gitmediğini eşyaları karşılamak için sabah 08.00-16.00 olan vardiyasını akşam 16.00-00.00 vardiyasıyla değiştirdiğini öğrendiklerini anlattı.

'ARKADAŞLARINI KURTARMAK İSTERKEN OKSİJENİ BİTTİ'

Yener Saygın'ın patlamadan sonra 6 arkadaşını alıp kurtardığını ve geride kalanlara yardım etmek miçin geri döndüğünü öğrendiklerini söyleyen Yıldız Saygın, "Diğer arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken oksijeni bitmiş, arkadaşlarını kurtaracağını düşündü. Biz böyle düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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