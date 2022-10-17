Maden kazasında 6 arkadaşı kurtulsun diye canını hiçe sayan kahraman işçi kendisini kurtaramadı!

Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür madeninde geçtiğimiz akşam meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçiden Yener Saygın'ın ölümü sonrası anlatılan hikayesi acıyı katladı. Yener Saygın’ın yengesi Yıldız Saygın, bir süre önce evlenen ve bir çocuğu olan yeğeninin küçüklüğünden beri Keçideresi köyüne geldikten sonra yanında olduğunu söyledi.
BABASI ONUN HİÇBİR ZAMAN MADENDE ÇALIŞMAMASINI İSTEMİŞ
"Güvenliğe girmeden önce birkaç yıl balıkçılıkta çalıştı. Babası da taş ocağından emekli oldu. Evlendi ve çocukları oldu. Sonra madenlere gitmek istedi. Babası, Ben taraftar değilim, çok uğraştım.’ dedi. O da; sürekli garsonluk yapamam dedi. Ben de söyledim "Neden girdin?" diye sordum. "Olsun yenge, on yıl sonra emekli olacağım," dedi. Çocukları vardı ve çok iyi bakılmıştı. annesine ve babasına baktı. Onlara yardım etti ve çok çalıştı. Sevgi dolu ve zarar vermeyen bir insandı.”