Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın yeni hali görenleri şaşırttı













Megan Fox’un ardından birisi daha silikonlarla göğüslerini büyüttü. Şarkıcı Madison Beer, amfAR partisinde yeni göğüslerini vurgulayan bir elbise seçti.Justin Bieber'ın YouTube'da keşfettiği esmer güzel, ışıltılı elbisesini sallanan küpelerle süsledi.Derin dekolte ile dikkat çeken şarkıcının göğüslerindeki değişim hemen göze çarptı. Madison Beer'in göğüs büyütme ameliyatı Megan Fox'u hatırlattı. Ayrıca Kardashiana benzemekle suçlandı. Ünlü şarkıcının yeni silikonlarını görenler, "ne gerek vardı" yorumunu yaptı.