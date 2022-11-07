MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:40

Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın yeni hali görenleri şaşırttı

Amerikalı şarkıcı Madison Beer, çarpıcı elbisesiyle amfAR galasında dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı Beer'in göğüsleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim göğüslerini büyüttü. Beer, yakın zamanda aynı uygulamayı yapan Megan Fox ile karşılaştırıldı.

MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:40
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Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın yeni hali görenleri şaşırttı


Megan Fox’un ardından birisi daha silikonlarla göğüslerini büyüttü. Şarkıcı Madison Beer, amfAR partisinde yeni göğüslerini vurgulayan bir elbise seçti.

Madison Beer



Justin Bieber'ın YouTube'da keşfettiği esmer güzel, ışıltılı elbisesini sallanan küpelerle süsledi.

Madison Beer

Derin dekolte ile dikkat çeken şarkıcının göğüslerindeki değişim hemen göze çarptı. Madison Beer'in göğüs büyütme ameliyatı Megan Fox'u hatırlattı.

Ayrıca Kardashiana benzemekle suçlandı. Ünlü şarkıcının yeni silikonlarını görenler, "ne gerek vardı" yorumunu yaptı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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