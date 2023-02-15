DÜNYA
15 Şubat 2023 - 13:05

Madonna'nın deprem bağışları için önerisi AHBAP oldu!

Madonna, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremle ilgili paylaşımlarda bulundu. Madonna, "Bütün sevgimizi ve şifa enerjilerimiz sonu gelmeyen depremde büyük hasar ve yıkıma uğrayan Türkiye ve Suriye'ye gönderelim. Bağış yapmak için de en iyi yer Ahbap" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
15 Şubat 2023 - 13:05
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Madonna'nın deprem bağışları için önerisi AHBAP oldu!


Dünyanın dört bir yanından Türkiye'deki depreme ilişkin destek mesajları yağmaya devam etti. Pop müzik camiasının dünyaca ünlü isimlerinden birisi olan Madonna da Instagram paylaşımında Türkiye ve Suriye'deki depremlere destek çağrısı yaptı. Madonna, "Bağış yapmak için en iyi yer" yazdı ve gönderisine Ahbap'ın web sitesini ekledi.

Madonna'nın deprem bağışları için önerisi AHBAP oldu!

"BAĞIŞLARINIZ İÇİN EN İYİ YER AHBAP"



Madonna, sevgililer gününde herkesin aşktan bahsettiğini belirterek "Tüm sevgi ve şifa enerjilerimizi büyük kayıba ve yıkıma uğramış Suriye ve Türkiye'ye gönderelim. Bu felakette 33 bin 181 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan evini, işini ve işini kaybetti." ifadelerini kullanırken Haluk Levent'in sahibi olduğu Ahbap platformuna bağışların yapılmasını belirterek bağış için en iyi yer vurgusu yaptı. 

Madonna'nın deprem bağışları için önerisi AHBAP oldu!

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