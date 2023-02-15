Madonna'nın deprem bağışları için önerisi AHBAP oldu!







"BAĞIŞLARINIZ İÇİN EN İYİ YER AHBAP"







Dünyanın dört bir yanından Türkiye'deki depreme ilişkin destek mesajları yağmaya devam etti. Pop müzik camiasının dünyaca ünlü isimlerinden birisi olan Madonna da Instagram paylaşımında Türkiye ve Suriye'deki depremlere destek çağrısı yaptı. Madonna, "Bağış yapmak için en iyi yer" yazdı ve gönderisine Ahbap'ın web sitesini ekledi.Madonna, sevgililer gününde herkesin aşktan bahsettiğini belirterek "Tüm sevgi ve şifa enerjilerimizi büyük kayıba ve yıkıma uğramış Suriye ve Türkiye'ye gönderelim. Bu felakette 33 bin 181 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan evini, işini ve işini kaybetti." ifadelerini kullanırken Haluk Levent'in sahibi olduğu Ahbap platformuna bağışların yapılmasını belirterek bağış için en iyi yer vurgusu yaptı.