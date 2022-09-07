YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:47

Magandalar, düğün konvoyunda havaya ateş açtı

Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı. O anlar mobil cihaz kamerasına yansıdı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:47
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Magandalar, düğün konvoyunda havaya ateş açtı

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede ilerleyen düğün konvoyu içerisinde bazı şahıslar havaya ateş açtı. O anlar başka bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o kareler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.

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Haber Editörü
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