Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede ilerleyen düğün konvoyu içerisinde bazı şahıslar havaya ateş açtı. O anlar başka bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o kareler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:47
Magandalar, düğün konvoyunda havaya ateş açtı
Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı. O anlar mobil cihaz kamerasına yansıdı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 09:47
EDİTOR
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