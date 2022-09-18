Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı

Olay, geçen gün Silivri'de Karamustafa Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya satışının yapıldığı bir mağazada gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, mağaza çalışanı Samim Vural'ı göz hapsine aldı. Mağaza önünde iki tur atan şüpheli, Vural'ın kısa bir süre dalgınlığından faydalanarak mağaza girişinde bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde alarak mağazadan koşar adımlarla çıktı. Cep telefonunun yerinde olmadığını gören Vural, gerçeği güvenlik kameralarını incelediğinde fark etti. Silivri polis merkezine giderek şikayetçi olan Vural, cep telefonunu çalan şahsın ilk olarak yakalanmasını talep etti.