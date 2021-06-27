Beren Saat lila bikinisiyle tatil pozu verdi













Başrol kadrosunda yer aldığı Atiye dizisinin çekimleri sonrasında tatile çıkan Beren Saat, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.Evliliklerinde yaşadıkları krizleri aşan Beren Saat ve Kenan Doğulu, Bodrum tatillerinde yakın arkadaşları ile bir araya geldi. Saat’in yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu’nun da bulunduğu buluşmada çekindiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu, paylaşımına “Lila bikinimle barda Pazar günü “ notunu düştü. Beren Saat’in paylaşımları kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.