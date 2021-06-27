MAGAZİN
27 Haziran 2021 - 22:40
Güncelleme: 03 Temmuz 2022 - 18:22

Beren Saat lila bikinisiyle tatil pozu verdi

Ekranların sevilen ismi Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’yla birlikte tatildi verdiği pozları paylaştı. Saat’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MAGAZİN
27 Haziran 2021 - 22:40
Güncelleme: 03 Temmuz 2022 - 18:22
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Beren Saat lila bikinisiyle tatil pozu verdi


Başrol kadrosunda yer aldığı Atiye dizisinin çekimleri sonrasında tatile çıkan Beren Saat, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

 



Evliliklerinde yaşadıkları krizleri aşan Beren Saat ve Kenan Doğulu, Bodrum tatillerinde yakın arkadaşları ile bir araya geldi. Saat’in yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu’nun da bulunduğu buluşmada çekindiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncu, paylaşımına “Lila bikinimle barda Pazar günü “ notunu düştü.

 

Beren Saat’in paylaşımları kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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