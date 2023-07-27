10 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı ilk kez konuştu

Rasim Ozan Kütahyalı ile 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Nagehan Alçı’dan boşanma sonrası herkesin merakla beklediği açıklama sonunda geldi. Detaylar haberimizde…







NAGEHAN ALÇI BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI! KÜTAHYALI'YA DUYGU DOLU SÖZLER

Herbertürk köşe yazarı Nagehan Alçı, 10 yıldır evli olduğu Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşandığı iddiasını doğruladı. Bir sosyal medya gönderisinde, “O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak" ifadelerini kullandı.

2010 yılında evlenen ve ikiz çocukları olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, aile mahkemesinde boşanma davası açtı. Nagehan Alçı, gizlilik ve yayınlanmaması için mahkemeye başvurdu.

Alçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

"RASİM'E SALDIRILIYOR"

Alçı, boşanma haberlerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki iddiaları yalanladı. "Benim açıklamama rağmen hala yalan ve çarpık haberler yapılmaya devam ediliyor. Benim asla ifade etmediğim hususlar uydurularak Rasim’e saldırılıyor. Biz anlaşmalı boşanıyoruz. Çekişmeli değil. O her zaman iyi ve mesuliyetli bir aile babası oldu. Sorumluluklarını hep üstlendi." dedi.