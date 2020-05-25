62 yaşındaki Sharon Stone’un bikinili pozları dünya gündeminde

62 yaşındaki Sharon Stone, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda dünya gündemine oturdu.

62 yaşındaki Sharon Stone’un bikinili pozları dünya gündeminde
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Pandemi nedeniyle tüm vaktini evinde geçiren dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, yaşına rağmen fit görüntüsüyle dünya magazin basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu. 90’lı yılların parlayan yıldızı Stone, yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle kendine hayran bıraktı. 

62 yaşındaki Sharon Stone’un bikinili pozları dünya gündeminde

Sharon Stone, arkadaşlarıyla birlikte havuz kenarında eğlenirken çektiği bikinili pozları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun yaşına rağmen prüzsüz ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. 62 yaşındaki Sharon Stone'un paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

62 yaşındaki Sharon Stone’un bikinili pozları dünya gündeminde


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