Açelya Akkoyun'un 1 ayda 17 kilo birden verdiren diyeti! Sadece bunu yaptı incecik oldu

Açelya Akkoyun, 90'lı yıllarda yer aldığı dizilerle tanınan 51 yaşındaki oyuncu ve sunucudur. Adana doğumlu olan Akkoyun, Fenerbahçe Lisesi'ni ve MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Konservatuvar yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Oyunculuk kariyeri boyunca Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi oyunlarda performansıyla beğeni topladı. Özellikle Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle hafızalara kazındı ve son olarak Doksanlar dizisiyle tekrar ekranlara döndü.

1 AYDA TAM 17 KİLO VERDİ





Açelya Akkoyun, fazla kilolarıyla başı dertte olan bir isim olarak bilinmektedir. Konservatuara gireceği yıl kilolu olması nedeniyle seçmelere kabul edilmediğini açıkladı. Bu durumdan etkilenen Akkoyun, hırs ve kararlılıkla hareket ederek 1 ay içinde tam 17 kilo verdi. Kilo verme sürecinde tek bir yöntemi uyguladığını belirtti.

Ünlü isim, 1 ay boyunca yemek miktarını azaltarak tek öğünle beslendiğini ifade etti. Açlık hissini bastırmak için bol bol su içti ve düzenli spor yaptı. Bu yöntemleri kısa süreli değil, yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini vurguladı. Şu anda da düzenli beslenmeye ve formunu korumaya özen gösteren Akkoyun, ekmeği hayatından çıkardığını belirtti.

Akkoyun, kilo vermek için inançlı olmanın önemine dikkat çekerek, ekmek tüketimini azaltıp su içmek ve düzenli spor yapmanın herkesin ulaşabileceği bir bedene sahip olmanın mümkün olduğunu kanıtladığını söyledi.

Açelya Akkoyun'un kilo verme hikayesi, motivasyon kaynağı olabilir ancak herkesin aynı yöntemleri uygulaması sonuçları garantilemez. Sağlıklı kilo verme için bireye özgü bir beslenme planı ve egzersiz programı önemlidir. Uzman danışmanlık almak ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek önemlidir.