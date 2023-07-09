  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle evleniyor! Ayça Çağla Altunkaya'nın devasa yüzüğü göz kamaştırdı

Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle evleniyor! Ayça Çağla Altunkaya'nın devasa yüzüğü göz kamaştırdı

Yayınlanma:
Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle evleniyor! Ayça Çağla Altunkaya'nın devasa yüzüğü göz kamaştırdı
Magazin dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı'nın evlilik planları yapmakta olduğu konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklif ettiği iddiaları, özellikle sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Detaylar haberimizde...

Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya benzeten yeni aşkı Ayça Çağla Altunkaya, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda yaşadığı yeni yaşını kutlama etkinlikleriyle dikkatleri üzerine çeken genç kadın, Acun Ilıcalı'dan evlilik teklifi aldığı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu.

ACUN ILICALI EVLENİYOR MU?

1

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın 24. yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından çektikleri fotoğrafları paylaşan Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" notunu ekledi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük ise evlilik teklifi iddialarını güçlendirdi. Hatta çiftin bu yaz düğün yapacağı konuşulanlar arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birliktelik yaşamaktadır ve dördüncü kez evlilik yolunda ilerlemektedir.

İki ismin ilişkisi magazin dünyasında büyük ilgi görmekte ve merak edilmektedir. Hayranları ve takipçileri, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ilişkilerini yakından takip etmektedir.

Magazin
Ebru Gündeş'e büyük şok! Reza Zarrab'ın eski nişanlısı açtı ağzını yumdu gözünü: O da herkesin tanıdığı bir isim
Ebru Gündeş'e büyük şok! Reza Zarrab'ın eski nişanlısı açtı ağzını yumdu gözünü: O da herkesin tanıdığı bir isim
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Güllü Erhan yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Güllü Erhan yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı
Demet Özdemir boşanır boşanmaz yeni aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı
Demet Özdemir boşanır boşanmaz yeni aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı
Kısmetse Olur'un efsane ismi Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun! Yok böyle değişim
Kısmetse Olur'un efsane ismi Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun! Yok böyle değişim
Yonca Evcimik'in iğne ipliğe çeviren şok diyeti! 6 haftada tam 9 kilo verdiriyor
Yonca Evcimik'in iğne ipliğe çeviren şok diyeti! 6 haftada tam 9 kilo verdiriyor
Amerika'ya yerleşen oyuncu 500 dolara aldığı arabayı gösterdi! Türkiye fiyatı şaşkınlık yarattı
Amerika'ya yerleşen oyuncu 500 dolara aldığı arabayı gösterdi! Türkiye fiyatı şaşkınlık yarattı
Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı!
Mabel Matiz ile Gaye Su Akyol'un kuliste dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı!