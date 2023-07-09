Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle evleniyor! Ayça Çağla Altunkaya'nın devasa yüzüğü göz kamaştırdı

Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya benzeten yeni aşkı Ayça Çağla Altunkaya, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda yaşadığı yeni yaşını kutlama etkinlikleriyle dikkatleri üzerine çeken genç kadın, Acun Ilıcalı'dan evlilik teklifi aldığı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu.



ACUN ILICALI EVLENİYOR MU?





Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın 24. yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından çektikleri fotoğrafları paylaşan Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" notunu ekledi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük ise evlilik teklifi iddialarını güçlendirdi. Hatta çiftin bu yaz düğün yapacağı konuşulanlar arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birliktelik yaşamaktadır ve dördüncü kez evlilik yolunda ilerlemektedir.

İki ismin ilişkisi magazin dünyasında büyük ilgi görmekte ve merak edilmektedir. Hayranları ve takipçileri, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ilişkilerini yakından takip etmektedir.