Acun Ilıcalı hepimizden fakir çıktı! 20 yıllık mont itirafı sosyal medyayı karıştırdı

Türk televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, geniş kitleler tarafından tanınan ve saygı gösterilen bir medya patronudur. Televizyonculuk kariyerine 1993 yılında başlayan Ilıcalı, bugüne kadar farklı alanlarda birçok başarıya imza atmıştır. Kendisi aynı zamanda yapımcı, sunucu ve iş adamı olarak da tanınmaktadır.

Ilıcalı, Türkiye'nin çeşitli televizyon kanallarında farklı formatlarda programlar hazırlayarak dikkatleri üzerine çekmiştir. "Var mısın? Yok musun?", "Survivor", "O Ses Türkiye" gibi popüler yarışma ve reality programlarının yapımcılığını üstlenerek büyük bir izleyici kitlesi elde etmiştir. Ayrıca TV8 adlı televizyon kanalını da satın alarak kanalın içeriğini ve formatını genişletmiş ve çeşitlendirmiştir.

Genellikle samimi ve eğlenceli sunumuyla tanınan Acun Ilıcalı, televizyonculuk kariyeri boyunca birçok ünlü ismi ve yetenekli yarışmacıları keşfetme fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda, medya sektöründe yaptığı yatırımlar ve inovatif yaklaşımlarıyla dikkat çekmiş ve sektöre yeni bir soluk getirmiştir.TV yapımcısı Acun Ilıcalı, Roksan Kunter’in YouTube kanalına konuk olduğu bir programda ilginç açıklamalarda bulundu. Genellikle siyah tişört ve terlikle gezdiği bilinen Ilıcalı, soğuk havalara rağmen 20 yıl boyunca mont giymediğini açıkladı. Hull City futbol takımını satın aldıktan sonra ise ilk kez mont aldığını söyleyen Ilıcalı, "Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki... Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın genellikle Dominik'teyim. Şimdi ise kendi kulübüm var. 8-10 tane de mont aldık tabii" şeklinde konuştu.





Ilıcalı, İngiltere'nin soğuk havalarda ayakların uyuştuğunu söyleyerek mecburen kışlık ayakkabı aldığını da belirtti. Ayrıca yılın 300 gününde terlik giydiğini ve genellikle ayakkabı giydiğinde daha ağır hissettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde ise Acun Ilıcalı, gazeteci Fatih Altaylı'nın Exxen adlı bahis sitesi ile ilgili sorularına yanıt vererek siteyle herhangi bir ilgileri olmadığını ve bu konuda mahkemeye başvurduklarını açıklamıştı. "İlgimiz yok tabii ki. Konuyla ilgili ocak ayında mahkemeye başvuru yaptık. Mahkemede erişim engeli geldiği kararı çıktı" şeklinde konuştu.