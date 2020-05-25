Acun Ilıcalı İnstagram canlı yayınında dünya rekoru kırdı!

Dünya rekorunu kıran Acun Ilıcalı, yarışmacılarıyla birlikte şarkılar söyleyerek Safari turuna çıktı.
Daha önceki dünya rekoru, 4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine tarafından gerçekleşmişti. 24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını anlatmak için Instagram'da canlı yayına başlayıp, 2 milyon izleyiciye ulaşmıştı.
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 00:03
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde rekor denemesini yapacağını duyurmuş, ve bu olay sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sevenleri Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmadı ve dünya rokeru Acun Ilıcalı’nın oldu.