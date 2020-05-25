Acun Ilıcalı İnstagram canlı yayınında dünya rekoru kırdı!

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacılarıyla yaptığı canlı yanında daha önce 2 milyon olan izlenme sayısını 1.5 kat arttırarak 3 milyon izleyiciye ulaştı.

Acun Ilıcalı İnstagram canlı yayınında dünya rekoru kırdı!
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Dünya rekorunu kıran Acun Ilıcalı, yarışmacılarıyla birlikte şarkılar söyleyerek Safari turuna çıktı. 

Acun Ilıcalı İnstagram canlı yayınında dünya rekoru kırdı!

Daha önceki dünya rekoru, 4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine tarafından gerçekleşmişti. 24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını anlatmak için Instagram'da canlı yayına başlayıp, 2 milyon izleyiciye ulaşmıştı. 


Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde rekor denemesini yapacağını duyurmuş, ve bu olay sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sevenleri Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmadı ve dünya rokeru Acun Ilıcalı’nın oldu. 

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 00:03

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