Acun Ilıcalı kural bozdu! Sevgilisinin doğum günü için görülmemiş sürpriz..

Acun Ilıcalı, ünlü fenomen Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra hayatına Ayça Çağla Altunkaya'yı almıştı.





Her fırsatta sevgilisine olan aşkını dile getiren Ilıcalı, bugün duygusal bir paylaşım yayınladı. Ayça Çağla Altunkaya 3 Haziran doğum günü olması vesilesiyle Ilıcalı, sevgilisine karşı romantik bir mesaj yayınlayarak kutlamayı tercih etti.





3 yıl önce hayatına aldığı Ayça Çağla Altunkaya ile güzel ve nutlu bir birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı, Altunkaya için hazırladığı özel bir mesajı sosyal medya hesabını kullanarak kutladı.





“KULAĞINA SÖYLEDİM, HERKES DUYMASIN”





Özel hayatıyla ilgili sosyal medyada pek paylaşım yapmayan Acun Ilıcalı'nın bu kez kuralları bozduğu görüldü. Altunkaya ile poz veren ünlü medya patronu paylaşımın altına “Duygularımı kulağına söyledim, herkes duymasın.." diyerek sevgilisinin doğum gününü kutlayarak her gününün böyle geçmesini temenni etti.