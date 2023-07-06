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Acun Ilıcalı mutlu haberi verdi! 30 yaş küçük sevgilisi için bunu yapacak: Dördüncü kez...

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Acun Ilıcalı mutlu haberi verdi! 30 yaş küçük sevgilisi için bunu yapacak: Dördüncü kez...
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova’da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya önceki gün yeni yaşını kutlamış sevgilisi Ilıcalı sürpriz bir doğum günü partisi organize etmişti. İddialara göre, Ilıcalı sevgilisine evlilik teklif etti. Çift nikah masasına oturmay

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi ettiği iddiaları gündeme geldi. Altunkaya'nın parmağındaki yüzük ve Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımı, bu iddiaları güçlendirdi. Ilıcalı, sevgilisinin doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi ve bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında duygularını dile getiren Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. 

Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, çiftin evlenme teklifi konusunda önemli bir ipucu olarak yorumlandı. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için bu iddia kesinlik kazanmamış durumda. Takipçiler ise çiftin mutluluğunu kutlayarak, evlilik teklifi haberini heyecanla beklemeye başladılar. Özet olarak, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi ettiği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Ilıcalı'nın paylaştığı doğum günü mesajı ve Altunkaya'nın parmağındaki yüzük, bu iddiaları güçlendiren detaylar olarak değerlendirildi. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadığı için bu haber doğruluğunu kesinleştirecek bir bilgiye sahip değiliz. İşte detaylar...

ayça çağla altunkaya

ILICALI SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi ettiği ve bu teklifi kabul ederek çiftin kutlama yaptığı ortaya çıktı. Evlilik teklifi haberlerinin güçlenmesinde Altunkaya'nın parmağındaki yüzük detayı dikkat çekti. İkilinin bu yaz dünya evine gireceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, birlikte üç yıldır mutlu bir ilişki sürdürüyor. Bu evlilik, Ilıcalı'nın dördüncü evliliği olacak. Ilıcalı, Altunkaya'nın doğum gününü kutladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi. Altunkaya'nın parmağındaki yüzük, evlilik teklifi haberlerinin daha da güçlenmesine neden oldu.

İşte ayrıntılar...

Ayça Çağla Altunkaya

 

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, Ayça Çağla Altunkaya ile olan ilişkisinden çok mutlu olduğunu belirtmişti. "Çok mutlu bir birlikteliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti. Bu açıklamalar, çiftin ilişkisinin sağlam olduğunu ve evlilik teklifiyle bu birlikteliği daha da ileriye taşımak istediğini düşündürüyor.

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da doğdu. Hemşirelik bölümünden mezun olan Altunkaya, Nişantaşı Üniversitesi'nde eğitim aldı. Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanlarında amatör olarak basketbol takımında yer aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiştir.

Özetle, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlenme teklifi ettiği ve bu teklifi kabul ederek çiftin kutlama yaptığı ortaya çıktı. Altunkaya'nın parmağındaki yüzük detayı, evlilik teklifi haberlerini güçlendirdi. Çiftin bu yaz evleneceği konuşuluyor. Altunkaya, Hemşirelik mezunu olan ve basketbola ilgi duyan bir isimdir. İlişkileri ve aşklarıyla sosyal medyada da dikkat çekmektedir.

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