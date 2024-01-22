Acun Ilıcalı'nın hayalleri suya düştü! Dev bütçesi çöpe gidecek

Başarılı oyuncular Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerini paylaştığı TV8'in iddialı dizisi "Aşka Düşman," kısa süre önce final kararı aldı. Acun Medya tarafından hazırlanan ve büyük bir bütçe ayrılan dizi, TV8 ekranlarında yer almayacak.

Dizinin 4 bölüm süren ekran macerasına, yapılan final kararı ile veda edileceği belirtildi. Yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un kaleme aldığı "Aşka Düşman," izleyicileriyle kısa bir süre içerisinde vedalaşacak. Dizinin çekimlerine ara verilmiş ve 4. bölümde final yapılacağı açıklanmıştı.





Nazan Kesal hayranları, daha önce FOX TV'de yayımlanan "Bir Peri Masalı" adlı dizisinin de erken final yapmak zorunda kalması nedeniyle bir hayal kırıklığı daha yaşadı. "Aşka Düşman"ın kısa sürede final kararı alması, seyirciler arasında birçok tartışmaya neden oldu.

Seyirciler, sosyal medya üzerinden TV8 yönetimine seslenerek dizinin en azından 10 bölüm daha devam etmesini talep ediyor. 4. bölümde final yapılmasının haksızlık olduğunu belirten seyirciler, dizinin daha fazla şansı hak ettiğini ifade ediyor. Ancak, yapılan final kararıyla birlikte "Aşka Düşman," TV8 ekranlarındaki yerini kaybedecek ve izleyicileriyle vedalaşacak.