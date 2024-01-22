Acun Ilıcalı'nın hayalleri suya düştü! Dev bütçesi çöpe gidecek

Aşka Düşman ve Bir Peri Masalı bitti mi? TV8 hayal kırıklığına uğradı! İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın hayalleri suya düştü! Dev bütçesi çöpe gidecek
Yayın Tarihi:

Başarılı oyuncular Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerini paylaştığı TV8'in iddialı dizisi "Aşka Düşman," kısa süre önce final kararı aldı. Acun Medya tarafından hazırlanan ve büyük bir bütçe ayrılan dizi, TV8 ekranlarında yer almayacak.

Dizinin 4 bölüm süren ekran macerasına, yapılan final kararı ile veda edileceği belirtildi. Yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un kaleme aldığı "Aşka Düşman," izleyicileriyle kısa bir süre içerisinde vedalaşacak. Dizinin çekimlerine ara verilmiş ve 4. bölümde final yapılacağı açıklanmıştı.

erken final yapan diziler dizisi bitti mi

Nazan Kesal hayranları, daha önce FOX TV'de yayımlanan "Bir Peri Masalı" adlı dizisinin de erken final yapmak zorunda kalması nedeniyle bir hayal kırıklığı daha yaşadı. "Aşka Düşman"ın kısa sürede final kararı alması, seyirciler arasında birçok tartışmaya neden oldu.

Seyirciler, sosyal medya üzerinden TV8 yönetimine seslenerek dizinin en azından 10 bölüm daha devam etmesini talep ediyor. 4. bölümde final yapılmasının haksızlık olduğunu belirten seyirciler, dizinin daha fazla şansı hak ettiğini ifade ediyor. Ancak, yapılan final kararıyla birlikte "Aşka Düşman," TV8 ekranlarındaki yerini kaybedecek ve izleyicileriyle vedalaşacak.

Öne Çıkanlar
Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor
Bir dilimi ile öksürüğünüz geçecek! Gece uykularını kaçıran öksürüğe mucize çözüm Bir dilimi ile öksürüğünüz geçecek! Gece uykularını kaçıran öksürüğe mucize çözüm
Devlet destekli 12 ay ötelemeli kredi paketi! 72 ay vade de hediyesi! Devlet destekli 12 ay ötelemeli kredi paketi! 72 ay vade de hediyesi!
Çok Okunanlar
'Simit yiyin' diyen Hülya Avşar'ın reklam geliri dudak uçuklattı 'Simit yiyin' diyen Hülya Avşar'ın reklam geliri dudak uçuklattı TikTok fenomeni Mükremin'den asker pozu! TikTok fenomeni Mükremin'den asker pozu! Bülent Ersoy, Zeki Müren'in ölüm sebebini açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı Bülent Ersoy, Zeki Müren'in ölüm sebebini açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı Feyza Altun, Dilan Polat hakkında bir bomba daha patlattı Feyza Altun, Dilan Polat hakkında bir bomba daha patlattı Tuğba Ekinci, estetikli erkek ünlülere verdi veriştirdi Tuğba Ekinci, estetikli erkek ünlülere verdi veriştirdi