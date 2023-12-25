Acun Ilıcalı, Seda Akgül'ün 'kovulma' iddiası hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı uzun zaman sonra sessizliğini bozdu! Tüm detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı, Seda Akgül'ün 'kovulma' iddiası hakkında ilk kez konuştu
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Acun Ilıcalı uzun zaman sonra Seda Akgül iddiaları ile ilgili konuştu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ACUN ILICALI SEDA AKGÜL İLE İLGİLİ KONUŞTU

2018 senesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Seda Akgül'ün programdan kovulduğu iddiaları ortaya çıkmıştı. Seda Akgül Adnan Oktar'ın müritlerinden biri olarak tanınan Ceylan Özgül'e soru sorması sebebiyle kovulduğu iddiasını ortaya atmıştı. Acun Ilıcalı uzun zaman sonra konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ilıcalı kovulma iddialarıyla ilgili şu sözleri söyledi; '12 Temmuz tarihinde yayın 27 Temmuz tarihinde ayrılmış ve reklam arasında ayrıldım diye söylüyor. 

acun ılıcalı seda akgülle ilgili konuştu

Reklam arasında kovulma yok. O yayında ne var da insanı kovayım ben? Orada ne oluyor da ben bu kadını kovayım? Ben yayını izledim, kadını yayın boyunca övmüş. Sebeplerini ben değerlendiremem, hemen de kovulmadı. Beni başka yerde çalıştırmıyor iddialarını dile getiriyor ama başka yerde işe girmiş. Oradan da ayrılmış. Kadını herkes çıkarıyor ama Acun suçlu öyle mi? Sonra neden 5 sene iş bulamamış? Ben mi engelliyorum? Seda Hanım yayında benim özel hayatıma girdi, siz durduruyorsunuz. Özel hayatımdan bu kadar tiksindiyse neden benim kanalımda çalışıyor? Özel hayattan girip karakter analizlerine giriyor, neden benimle çalışıyor o zaman? Seda Hanım'ı kendi çalıştığı ekip istemedi.' 

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