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Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yla ilgili şok açıklama!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. Yaptığı açıklamalarla tüm bilinmeyenleri anlatan Ilıcalı’nın, eski eşi Şeyma Subaşı ile ilgili anlattıklarıyla herkesi şok etti.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:11
Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yla ilgili şok açıklama!
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Bu zamana kadar nafaka konusuyla ilgili sürekli hakkında haber çıkan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda eski eşi Şeyma Subaşı ve sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Acun Ilıcalı’nın itirafları!


Şuan ki ilişkisiyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, çok mutlu bir ilişki yaşadığını ve fazlasıyla üretken bir dönem geçirdiğini belirtti. Sevgilisiyle birlikte çok huzurlu olduklarını söyleyen Ilıcalı, genç sevgilisinin yanında 25 yaşında kaldığını ve ailesinin vefat ettiği zamanı hiçbir şekilde unutmadığını açıkladı.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı hakkında konuştu!

Şeyma Subaşı’yla çok yakın arkadaş olduklarını belirten ünlü televizyoncu, Subaşı’nın hayatından olup biten her şeyden haberdar olduğunu söyledi. Ayrıca, evlilikleri bitmiş olsa da her daim Subaşı’nın destekçisi olduğunu belirten Ilıcalı, aralarında hiçbir zaman para konularının konuşulmadığını, Subaşı’nın paracı bir insan olmadığını ve bir süre sonra nafaka almak istemediğini açıkladı.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:11
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