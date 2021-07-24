Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'yla ilgili şok açıklama!

Bu zamana kadar nafaka konusuyla ilgili sürekli hakkında haber çıkan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. Ilıcalı, yaptığı açıklamalarda eski eşi Şeyma Subaşı ve sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Acun Ilıcalı’nın itirafları!
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı hakkında konuştu!
Şeyma Subaşı’yla çok yakın arkadaş olduklarını belirten ünlü televizyoncu, Subaşı’nın hayatından olup biten her şeyden haberdar olduğunu söyledi. Ayrıca, evlilikleri bitmiş olsa da her daim Subaşı’nın destekçisi olduğunu belirten Ilıcalı, aralarında hiçbir zaman para konularının konuşulmadığını, Subaşı’nın paracı bir insan olmadığını ve bir süre sonra nafaka almak istemediğini açıkladı.
Son Güncelleme: 24.07.2021 15:11