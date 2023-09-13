Acun Ilıcalı, Survivor All Star'a katılacak bir yarışmacıyı daha açıkladı

Survivor All Star sezonuna damga vuracak yeni bir isim daha katıldı! 13 Eylül 2023 tarihinde Acun Ilıcalı, Survivor hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Geçmişte katıldığı sezonda büyük başarı elde eden Yiğit Poyraz, Survivor All Star'da yarışacak isimler arasında yer alacak.

Survivor programı her zaman büyük ilgi görmüş, izleyicilerin heyecanla beklediği bir yarışma olmuştur. Şimdi ise All Star sezonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurularla yeni yarışmacıları tanıtmaya devam ediyor. En son duyurduğu isim ise Yiğit Poyraz oldu.





Poyraz, katıldığı sezonda büyük bir çıkış yaparak finale kalmış ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Survivor All Star'da da büyük bir başarı elde edeceğine olan inancını dile getirerek şunları söyledi: "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok."

Yiğit Poyraz ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne demiştik bu sene Dominik'te Poyraz çok sert esecek" notunu düşerek rakiplerine meydan okudu.

Survivor All Star sezonu için geri sayım devam ederken, izleyiciler Poyraz'ın performansını merakla bekliyor. Bu sezon da Survivor ekranlarında büyük heyecanlar ve rekabetler yaşanacağa benziyor.