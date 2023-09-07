Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızından kötü haber! Haberi alır almaz koştular

TV8 kanal'ın sahibi Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı ve annesi hastanelik oldu. Anne ve kız tatil yaparken bir anda fenalaştılar. Detaylar haberimizde…







TATİLLERİ ZEHİR OLDU: ACUN'UN ESKİ EŞİ VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin ve annesi Zeynep Yılmaz apar topar hastaneye kaldırıldı. Anne kızım sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, önceki gün rahatsızlanarak tatilde oldukları Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızı önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak durumunda kaldılar. Hastane de müdahale edilen anne ve kızın hastanelik olma sebebinin, içtikleri meşrubatın buzundan olduğu öğrenildi. Zeynep Yılmaz’ın serum tedavisi gördüğü bir fotoğrafı paylaşan arkadaşları, "Nazar değdi" yorumunu düştüler.