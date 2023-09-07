  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızından kötü haber! Haberi alır almaz koştular

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızından kötü haber! Haberi alır almaz koştular

Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızından kötü haber! Haberi alır almaz koştular
Yıllardır televizyonlarda olan hepimizin tanıdığı Acun Ilıcalı'nın boşandığı eski eşi ve kızından kötü haber geldi. İşte detaylar...

TV8 kanal'ın sahibi Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı ve annesi hastanelik oldu. Anne ve kız tatil yaparken bir anda fenalaştılar.  Detaylar haberimizde…

banka

TATİLLERİ ZEHİR OLDU: ACUN'UN ESKİ EŞİ VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin ve annesi Zeynep Yılmaz apar topar  hastaneye kaldırıldı. Anne kızım sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, önceki gün rahatsızlanarak tatilde oldukları Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Anne ve kızı önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak durumunda kaldılar. Hastane de müdahale edilen anne ve kızın hastanelik olma sebebinin, içtikleri meşrubatın buzundan olduğu öğrenildi. Zeynep Yılmaz’ın serum tedavisi gördüğü bir fotoğrafı paylaşan arkadaşları, "Nazar değdi" yorumunu düştüler.

Magazin
Kısmetse Olur yarışmacıları bir kafede tekme tokat kavga etti
Kısmetse Olur yarışmacıları bir kafede tekme tokat kavga etti
Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı o yarışmada ortaya çıktı
Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı o yarışmada ortaya çıktı
Melis Sezen'in iç çamaşırsız tarzı dudak ısırttı!İçine hiçbir şey giymeden bembeyaz elbisesiyle...
Melis Sezen'in iç çamaşırsız tarzı dudak ısırttı!İçine hiçbir şey giymeden bembeyaz elbisesiyle...
Usta sanatçı Nazan Öncel'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı: İşte hastalığı...
Usta sanatçı Nazan Öncel'den kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı: İşte hastalığı...
CZN Burak'tan acı görüntü: Hastane yatağından paylaştı
CZN Burak'tan acı görüntü: Hastane yatağından paylaştı
Emre Kınay yıllar sonra ilk kez konuştu! Şaşırtan Nejat İşler itirafı!
Emre Kınay yıllar sonra ilk kez konuştu! Şaşırtan Nejat İşler itirafı!
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı hayranlarını hayrete düşürdü! Kimse tanıyamıyor
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı hayranlarını hayrete düşürdü! Kimse tanıyamıyor