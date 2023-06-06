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  3. Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir görenleri büyüledi! Su altında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı

Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir görenleri büyüledi! Su altında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı

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Adım Farah’ın yıldızı Demet Özdemir görenleri büyüledi! Su altında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in projelerinin yanında sosyal medya paylaşımları da gündem oluyor! Özdemir'in son fotoğrafı binlerce beğeni aldı! Tüm detaylar haberimizde.

Adım Farah dizisinde yer alan Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Özdemir geçtiğimiz günlerde su altı pozlarını paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEMET ÖZDEMİR'DEN SU ALTI POZLARI

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile 8 ay süren evliliklerini sonlandırmalarıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir Adım Farah dizisinde sergilediği performansla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. 

Demet Özdemir'den Su Altı Pozları

Özdemir geçtiğimiz günlerde dizi yorgunluğunu ve stresini atmak için kendini tatile attı. Beyaz bikinisiyle olan pozları binlerce yorum ve beğeni alan Özdemir havuz altında pozlarını paylaştı. Özdemir'in fotoğrafının altına takipçileri su altında bile güzelsin, her yerde güzelsin, deniz kızı gibisin yorumlarını yaptı. 

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