Afra Saraçoğlu sosyal medyada resmen para basıyor! Aylık kazancını duyan şok olacak

AFRA SARAÇOĞLU'NUN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Güzelliği ile gönüllere taht kuran oyuncu Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun paylaşım başına kazancı resmen dudak uçuklattı.





Yalı Çapkını dizisinin kadın başrol oyuncusu olan Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı ile çok konuşulur oldu.





DİZİ SETİNDEN İLK PAYLAŞIM

Ekranların sevilen dizisi haline gelen Yalı Çapkını, dizisi yeniden ikinci sezon çekimlerine başladı. Afra Saraçoğlu’da dizi setinden ilk paylaşımını yaptı. Takipçileri ile ilk paylaşımını yapan Saraçoğlu kazancı ile herkesi şaşırttı.





Türk güzeller arasında nam salan ve beğenilen oyuncu paylaşım başına 250 bin lira kazanıyor. Sosyal medyada 8,2 milyon takipçisi olan Afra Saraçoğlu her paylaşımı ile olay olmaya devam ediyor