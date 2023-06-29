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  3. Afra Saraçoğlu, vize engeline takılınca İtalya tatil planı suya düştü!

Afra Saraçoğlu, vize engeline takılınca İtalya tatil planı suya düştü!

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Afra Saraçoğlu, vize engeline takılınca İtalya tatil planı suya düştü!
Yalı Çapkını dizisinde büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, yaz tatili sezonunu açmıştı. Annesiyle İtalya’ya gitmek isteyen güzel oyuncunun vize sorunu nedeniyle tatil planının suya düştüğü öğrenildi.

Ekranların izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı. Annesiyle İtalya'ya gitmek isteyen güzel oyuncunun vize sorunuyla karşı karşıya kaldığı ve uçağa bindirilmediği iddia edildi.

Afra Saraçoğlu

HAVALİMANINDAN GERİ DÖNDÜ

Magazin Tadı tarafından yayınlanan haberde, Afra Saraçoğlu'nun annesiyle beraber gideceği İtalya seyahatinde havaalanından vize nedeniyle sorun yaşadığı için geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Afra Saraçoğlu

Pasaport sırasında bekleyen başarılı oyuncunun vizesinin daha başlamadığı ortaya çıkarken yaşanan sorundan dolayı da İstanbul Havalimanı'ndan evine geri dönmek zorunda kaldığı söylendi.

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