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  3. Afra Saraçoğlu yorgana benzetilen stili için servet harcamış! Büstiyerinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Afra Saraçoğlu yorgana benzetilen stili için servet harcamış! Büstiyerinin fiyatı ağızları açık bıraktı

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Afra Saraçoğlu yorgana benzetilen stili için servet harcamış! Büstiyerinin fiyatı ağızları açık bıraktı
Dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile samimi anlar yaşadıktan sonra İtalya tatilinde ortaya çıkan bir olayla dalga konusu oldu. Tatil fotoğraflarında, üzerine küçük gelen bir büstiyer giymesi nedeniyle bir yorgana benzetildi. İşte güzel oyuncunun bu dikkat çekici kıyafetine ödediği tahmini miktar...

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yakalanmasının ardından annesiyle birlikte yurt dışına tatile çıktı. İtalya tatilinde paylaştığı pozlarla dikkat çeken güzel oyuncunun, minik büstiyeri yorgan parçasına benzetildi ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

150 EURO DEĞERİNDE BÜSTİYER

büstiyer

Afra Saraçoğlu'nun cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çeken bu küçük büstiyerinin fiyatı da ortaya çıktı. İddialara göre, bu özel tasarım büstiyer tam 160 Euro (Yaklaşık 4530 TL) değerindeymiş. Ayrıca, taytının da 150 Euro olduğu belirtiliyor.

Güzel oyuncunun stil tercihleri ve tatil pozlarıyla adından söz ettirmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fakat moda ve tarz konularında kendini ifade etmeyi seven Afra Saraçoğlu'nun bu tercihleri, hayranları tarafından da destekleniyor.

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