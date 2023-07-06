Afra Saraçoğlu yorgana benzetilen stili için servet harcamış! Büstiyerinin fiyatı ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yakalanmasının ardından annesiyle birlikte yurt dışına tatile çıktı. İtalya tatilinde paylaştığı pozlarla dikkat çeken güzel oyuncunun, minik büstiyeri yorgan parçasına benzetildi ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

150 EURO DEĞERİNDE BÜSTİYER





Afra Saraçoğlu'nun cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çeken bu küçük büstiyerinin fiyatı da ortaya çıktı. İddialara göre, bu özel tasarım büstiyer tam 160 Euro (Yaklaşık 4530 TL) değerindeymiş. Ayrıca, taytının da 150 Euro olduğu belirtiliyor.

Güzel oyuncunun stil tercihleri ve tatil pozlarıyla adından söz ettirmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fakat moda ve tarz konularında kendini ifade etmeyi seven Afra Saraçoğlu'nun bu tercihleri, hayranları tarafından da destekleniyor.