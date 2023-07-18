Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndan kazandığı para dudak uçuklattı

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile birlikte başrolü paylaşarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Dizide canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, bölüm başına aldığı ücretle herkesi şaşırtıyor!

Yalı Çapkını dizisi, seyircileri ekranlara kilitleyen etkileyici hikayesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla büyük bir başarı elde etmişti. Afra Saraçoğlu ise bu başarılı projedeki rolüyle adından söz ettirdi ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

Son günlerde sızan bilgilere göre, Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başına kazandığı ücret oldukça dikkat çekici. Yüksek ücretiyle şaşırtan genç oyuncu, projenin başarısına önemli bir katkı sağladığına inanılıyor.

Televizyon dünyasındaki pek çok deneyimli oyuncunun bile hayal edemeyeceği kadar büyük bir ödül alan Saraçoğlu, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Yalı Çapkını'nın genç yıldızı, kazandığı ün ve popülariteyle kariyerinin zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Ancak bu göz kamaştırıcı ücretin, Afra Saraçoğlu'nun yetenekleri ve çabalarının karşılığı olduğu da göz ardı edilemez. Genç oyuncunun hayranları, onun başarılı kariyerine dair gelecekteki projelerini ve yapacağı yeni atılımları sabırsızlıkla bekliyor.

İŞTE BÖLÜM BAŞINA ALDIĞI ÜCRET

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinden aldığı bölüm başı ücretle tüm dikkatleri üzerine çekiyor!

Habertürk'ün son haberine göre, genç oyuncu Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinden bölüm başına tam 100 bin Türk Lirası alıyor. Bu da aylık olarak 400 bin Türk Lirası kazanca denk geliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ NE ANLATIYOR

Antepli güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmesiyle başlayan olaylar, yeni bir dizi için heyecan verici bir temayı işliyor. Dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen, ailesinin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin olarak gönderilen bir kızın hayatına odaklanılıyor.